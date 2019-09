Von Ostern bis Oktober sind Besucher täglich willkommen

Hassel - Von Christel Niemann. Eine besonderes Schild ziert seit dieser Woche die Kirche „St. Cosmae et Damiani“ in Hassel: Für Besucher ein Zeichen, dass das Gotteshaus nun offiziell zu den verlässlich geöffneten Kirchen innerhalb der evangelischen Landeskirche Hannover gehört. Die darauf abgebildeten großen „Balken“ rechts und links des Hauptschiffs stellen folglich nicht die Seitenschiffe der Kirche „St. Cosmae et Damiani“ dar, sondern stehen symbolisch für die dort geöffneten Türen.

In der Zeit von Ostern bis zum Reformationstag Ende Oktober ist die Kirche in Hassel jetzt täglich von 9 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Ein Angebot, für das die Kirchengemeinde besagtes Signet von der Landeskirche Hannover verliehen bekam, dass Pastorin Annette Lehmann, Pilgerpastorin und Referentin für Kirche im Tourismus in der Region West, gemeinsam mit Pastor Michael Weiland im Beisein von Kirchenvorstand, Kirchenöffnern und Bürgermeister Heike Lange außen am Gotteshaus angebrachte. Zuvor hatte der Pastor in seiner Ansprache betont, dass das Signet auch eine Art sichtbares Dankeschön an die Frauen und Männer sei, die bereits seit Jahren ihren ehrenamtlichen Dienst in der Gemeinde täten und die Kirche offenhielten. „Sie tun das nahezu selbstverständlich und bei Wind und Wetter“, sagte er.

Dann ging er auf die Bedeutung des Signets ein, dass er als sichtbares Zeichen dafür beschrieb, dass Besucher herzlich willkommen und aufgefordert seien, einzutreten. Und dass die Kirchengemeinde sich auf jeden Besucher und auf die Begegnung mit ihnen freue. Weiland: „Das ist ein wichtiges, ein dringendes Statement, sowohl kirchlich als auch politisch.“ Keiner solle vor verschlossener oder zugeschlagener Tür stehen. Alle wären erwünscht und eingeladen, den Kirchenraum zu entdecken.

Weilands Worten schloss sich Pastorin Lehmann an, die als zuständige Regionalreferentin für kirchlichen Tourismus die Anfrage aus Hassel erhalten hatte. Sie überreichte der Kirchengemeinde ein Gästebuch, damit die Besucher von nah und fern darin ihre Freuden, aber auch ihre Sorgen niederschreiben können.

„Die verlässlich geöffnete Kirche bereichert Hassel“, lobte auch Bürgermeister Heiko Lange das Engagement der Kirchengemeinde. „Die Freude über die Öffnung ist auch in der Politik groß. Unsere Kirche ist zu einem Wahrzeichen von Hassel geworden. Dies zu bewahren und zu erhalten, sollte alle Anstrengungen wert sein, denn wir Hasseler identifizieren uns damit“, sagte er. Lange versäumte auch den Dank an die Kirchenöffner nicht, die – auch ohne Signet – seit vielen Jahren die Kirchentür für Besucher aufschließen und so bereits ungezählten Menschen den Zugang ermöglicht hätten. Das zeuge von großem ehrenamtlichem Engagement, was in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich sei.