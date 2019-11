Dem Opfer fehlen jegliche Erinnerungen

AUS DEM LANDGERICHT 35-Jähriger sagt nach Gewalttat erstmals vor Gericht aus

Hoya/Verden - Von Wiebke Bruns. Noch immer ist das Opfer einer Gewalttat im Mai 2019 in Hoya nicht vollständig genesen. Die Staatsanwaltschaft Verden wertet die Tat als versuchten Mord, hat vier Angeklagte, drei 17-Jährige und einen 20 Jahre alten Mann, erst in Untersuchungshaft gesteckt und dann auf die Anklagebank des Verdener Landgerichts gebracht. In dem Prozess wurde jetzt als erster Zeuge das Opfer gehört.