Hausmeisterteam agiert im Hintergrund der Zeltstadt

+ Detlef Kuhlmann und Burkhard Trumpke spülen mithilfe des Tanklöschfahrzeugs eine verstopfte Abflussleitung vom Abwaschzelt frei. Foto: Uwe Schiebe

Hoya – Ohne sie läuft es nicht im Kreiszeltlager, die Rede ist vom Hausmeisterteam. Zehn Kameraden der Ortsfeuerwehr Hoya sind in der Zeltstadt als „Mädchen für alles“ stets erreichbar und vor Ort. Abwechselnd sind laut Feuerwehrpressesprecher Uwe Schiebe zwei Kameraden rund um die Uhr im Einsatz. Es gebe immer etwas zu tun. Egal, ob eine Leitung undicht ist, ein Wasserhahn tropft oder eine Toilette verstopft ist. Auch wenn ein Rauchmelder in der Sporthalle piept, was sich als Fehlalarm herausstellte, würden die Hausmeister herbeieilen. „In diesem Fall benutzten sie sogar ein Fahrrad, um schneller zu sein, obwohl im Lager Fahrverbot ist“, sagt Schiebe.