Nikolausmarkt am 11. Dezember in Bücken: Gäste dürfen sich auf ein vielfältiges Angebot freuen

Von: Nala Harries

Teilen

Viele geschmückte Stände und der Besuch des Nikolauses sorgen am Sonntag für die richtige Weihnachtsstimmung. © horst friedrichs

Bücken – Nach der Corona-Zwangspause ist es endlich so weit: Der Nikolausmarkt in Bücken kann wieder stattfinden. Die Vorbereitungen für das Spektakel am dritten Advent, 11. Dezember, laufen auf Hochtouren. Zahlreiche Aussteller sind sowohl mit ihren Hütten auf dem Marktplatz als auch mit Ständen im angrenzenden Gemeindesaal mit von der Partie.

So dürfen sich Gäste ab 14 Uhr beispielsweise auf weihnachtliche Basteleien, verschiedene Honigprodukte, Kunstwerke aus Stein und Holz, Gestricktes und Gehäkeltes, Pflanzen, Windlichter, Tassenwärmer, selbst genähte Kinderkleidung, Stofftaschen, Schals, Kreatives aus Holz und Papier sowie Mützen und Stulpen freuen. Kunstdrucke und Postkarten aus der Frischluftgalerie „Fischerdiek 3“ aus Hoyerhagen ergänzen das Angebot.

Stöbern im Gemeindesaal: Ein vielfältiges Angebot erwartet die Besucher. © Horst Friedrichs

Wen der Hunger oder Durst plagt, der kann sich unter anderem mit Glühwein und Likör, Feuerzangenbowle, Kaffee, Kakao, warmen Apfelsaft oder Punsch und Weihnachtsbier stärken. Zudem gibt es zahlreiche Leckereien, darunter Herzhaftes aus der Bratwurstbude, Fischbrötchen, Waffeln, Schmalzkuchen und Crêpes.

Darüber hinaus soll erneut ein Karussell für leuchtende Kinderaugen sorgen. Ebenso ist ein Ponyreiten sowie ein Ballwerfen geplant. Und natürlich kommt der Nikolaus wieder zu Besuch.

Mit dabei sind neben privaten Anbietern auch etliche Vereine und Institutionen wie beispielsweise ein Team des Kindergartens „Wundertüte“, der Lions Club Grafschaft Hoya, der Verkehrs- und Verschönerungsverein, der Förderverein der Kita „Sterntaler“ und die Spielgemeinschaft Hoyerhagen.

Stöbern im Gemeindesaal in Bücken. © jaw

Damit alles reibungslos verläuft, bitten die Organisatoren um Unterstützung: „Wir sind am Samstag in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr beim Aufbau der Hütten auf Hilfe angewiesen“, sagt Marten Stühring, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur-, Jugend- und Sport im Rat des Flecken Bücken. Abgebaut werden die Stände im Anschluss an den Markt von 18.30 bis 19.30 Uhr zunächst im Gemeindesaal und ab 19 Uhr auf dem Marktplatz. Am Montag, 12. Dezember, um 16 Uhr sollen dann die Hütten und Lichterketten auf dem Platz wieder weichen.

An Musik darf es in der Adventszeit natürlich auch nicht fehlen. Daher begrüßen die Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte „Sterntaler“ aus Bücken die Gäste zur Eröffnung mit ein paar Liedern. Darüber hinaus gibt die Bläserklasse des Johann-Beckmann-Gymnasiums (JBG) aus Hoya unter der Leitung von Fachobmann Hagen Meyer um 14.30 Uhr ein Konzert in der Stiftskirche (Marktstraße 23). Im Anschluss, um 16.30 Uhr, folgt ein Beitrag des Posaunenchors und der Flötengruppe.