Nikolaus bringt Geschenke

Markt in Bücken macht seinem Namen alle Ehre / Besucher kommen in Scharen

+ Bürgermeister Wilhelm Schröder (Bildmitte) begrüßte gestern Nachmittag auf dem Marktplatz in Bücken die Besucher des traditionellen Nikolausmarkts. - Fotos: Horst Friedrichs

Bücken - Von Horst Friedrichs. Leise rieselte der Schnee – und der Hauch eines feinen weißen Teppichs überzog den Marktplatz in Bücken: Gleich neben der Stiftskirche begann gestern am frühen Nachmittag der traditionelle Nikolausmarkt mit sanft vom Himmel schwebenden weißen Flocken. Eine große Besucherschar war von Anfang an dabei und prägte das Marktgeschehen mit heiterer vorweihnachtlicher Betriebsamkeit. „Langsam wird es nun wirklich weihnachtlich“, sagte Bürgermeister Wilhelm Schröder in seiner Eröffnungsansprache. „Das zeigte sich schon heute Morgen, als es zu schneien begann.“