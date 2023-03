Kindergarten „Waldwichtel“ gerettet: Eltern können aufatmen

Von: Rebecca Göllner-Martin

Anne Lieske (links) und Britta Lüdeke-Dinkelbach sind das neue Leitungsteam des Kindergartens „Waldwichtel“ in Hoyerhagen. © -

Hoyerhagen – Die Sorgen im Ort, dass der Kindergarten „Waldwichtel“ aufgrund fehlender Fachkräfte schließen muss, waren im vergangenen Jahr groß. Als Anne Lieske und Britta Lüdeke-Dinkelbach das neue Leitungsteam der Hoyerhäger Kita bildeten, konnten die Einwohner aber schließlich aufatmen.

Die beiden Frauen arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen und waren zuvor im Kindergarten in Eystrup beschäftigt. Für sie ist der Wechsel nach Hoyerhagen wie „Bullerbü“, sagen sie. Alles sei klein, gemütlich und übersichtlich. Insgesamt 23 Kinder betreuen sie gemeinsam. Einmal die Woche unterstützt sie dabei eine Vertretungskraft, wenn eine der beiden Leiterinnen mit Organisationsarbeit beschäftigt ist. So gewährleisten sie, dass stets zwei Kräfte für die Gruppe zur Verfügung stehen.

Zum Neustart hätten die beiden in der Kita vieles um- und aufgeräumt sowie den Tagesablauf etwas verändert. „Uns war es wichtig, unseren eigenen Stempel aufzudrücken“, sagt Anne Lieske.

Zeit zum Spielen, Toben, Basteln und fürs Miteinander ist von 7.30 bis 13 Uhr. Ein Mittagessen gibt es nicht. Die Schließzeiten beschränken sich auf die Sommerferien (drei Wochen), die Winterferien sowie die Brückentage.

„Für uns ist es das Wichtigste, dass sich alle wohlfühlen“, sagen die Erzieherinnen. Sie selbst würden sich in Hoyerhagen pudelwohl fühlen. Ihre vorherige Arbeitsstelle im Kindergarten „Kleine bunte Welt“ sei nicht mit dem Alltag der „Waldwichtel“ in Hoyerhagen vergleichbar. „Eystrup ist sehr groß geworden, und hier hatten wir die Chance, noch einmal etwas anderes zu machen in dem Job, der uns Freude bereitet“, beschreiben Lieske und Lüdeke-Dinkelbach den Beweggrund für ihre Entscheidung.

Die anfängliche Skepsis der Eltern sei mittlerweile verflogen. Ein Dankeschön richten die beiden Frauen an mehrere Firmen, welche durch Spenden die Anschaffung verschiedener Dinge ermöglicht hätten. Ebenso sind die Erzieherinnen froh, dass die „Waldwichtel“ in Zusammenarbeit mit dem Sportverein Hoyerhagen Altpapier sammeln können. Von den Erlösen hätten sie unter anderem eine sogenannte Ninja-Line sowie einen Basketballkorb samt Ball angeschafft. Kooperationen bestehen des Weiteren mit dem Kindergarten „Tausendschön“ in Hoya sowie mit der Grundschule Wechold. Die Einrichtungen statten sich gegenseitig Besuche ab.

Was Anne Lieske und Britta Lüdeke-Dinkelbach sich für die Zukunft wünschen? „Ein Ankommen aller Beteiligten, ein gutes Miteinander sowie eine noch bessere Integration in das Dorfleben.“

