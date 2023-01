Neujahrsempfang der Stadt Hoya mit feierlicher Ankündigung zu „400 Jahre Bürgerschießen“

Von: Horst Friedrichs

Zahlreiche Zuhörer verfolgen das Rahmenprogramm des Neujahrsempfangs im Kulturzentrum Martinskirche in Hoya. © Horst Friedrichs

Schießsport, Spaß und Spannung: Der Neujahrsempfang der Stadt Hoya bot viel Kurzweil.

Hoya – „Lesen Sie dieses Buch nicht vor dem Einschlafen. Es ist so spannend, dass Sie sicher nicht mehr schlafen werden!“ Diesen wohlmeinenden Rat gab Mitautor Andreas Ruh allen Käufern eines Werks, das am Sonnabendnachmittag in Hoyas Kulturzentrum Martinskirche angeboten wurde: Die druckfrische 400-Jahres-Chronik der grafenstädtischen Bürgervereine stand im Mittelpunkt des traditionellen Neujahrsempfangs der Stadt, der erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfand.

„Was für ein Auftakt!“, begeisterte sich Stadtdirektor Detlef Meyer über den satten, mitreißenden Sound der Bläsergruppe des Hoyaer Johann-Beckmann-Gymnasiums. Meyer wies darauf hin, dass die Gruppe es ins Finale des Musikwettbewerbs „Rosa“ geschafft hat (wir berichteten). Unter der Leitung von Hagen Meyer spielten sich die jungen Musiker am Sonnabend gleich zu Beginn und auch im weiteren Verlauf der Veranstaltung in die Herzen der Zuhörer. Dafür gab es zunehmend anhaltenden Applaus, und zum Schluss wurde das Orchester erst nach einer Zugabe entlassen.

In seiner Begrüßungsansprache betonte Stadtdirektor Meyer, dass in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya bereits drei Prozent der Fläche für erneuerbare Energien genutzt werden. „Wir sollten wieder lernen, einander zuzuhören und respektvoller zu streiten“, beschrieb Meyer seinen Wunsch für die Gesamtsituation der Zukunft.

Es dürfe kein „Immer weiter so“ geben, sagte Hoyas Bürgermeisterin Anne Sophie Wasner in ihrem Rückblick und erklärte: „Vielmehr müssen wir selber aktiv werden, wenn wir etwas ändern wollen.“

Wasner schilderte die Baumaßnahmen, die im vergangenen Jahr in Hoya abgeschlossen oder begonnen wurden. „Im fertig renovierten Schloss wird man nicht wohnen können“, stellte sie fest, „wohl aber arbeiten und heiraten.“ Letzteres eine Anspielung auf Gastronomie, Dienstleister und Standesamt, die im künftigen Hoyaer Vorzeige-Gebäude untergebracht werden sollen.

Als Blickpunkt aus der jüngeren Geschichte erwähnte die Bürgermeisterin das Jahr 1972, in dem die Anrede „Fräulein“ abgeschafft worden sei. Weitere fünf Jahre habe es gedauert, bis für Frauen die gesetzliche Verpflichtung wegfiel, ihren Ehemann um Erlaubnis zu bitten, wenn sie eine Arbeitsstelle annehmen wollten.

„Mehr als 400 Jahre hat es gedauert, bis dieses Buch geschrieben werden konnte“, scherzte Andreas Ruh in der Einleitung seines Vortrags über die Chronik der Bürgervereine. Und: „Über 400 Jahre Geschichte der Tradition des Bürgerschießens, über 400 Jahre Stadtgeschichte und auch europäische Geschichte finden Sie auf den 108 Seiten des Buches.“ Zur Entstehung der Chronik sagte Ruh: „Die Autoren haben sich in Archiven vergraben, in Kellern gestöbert, Kirchbücher abgestaubt, Protokolle entziffert, Fotoalben gesichtet und über Urkunden gebrütet – als da sind: Elfriede Hornecker, Harald Jüttner, Thomas Stukenborg, Jan Witte, Axel Pielhop, Klaus Asendorf und ein ehemaliger Hoyaer Pastor. Immer mit profundem Wissen war auch der ehemalige Stadtarchivar Henry Meyer dabei.“

In geschätzter launig-humorvoller Form bestritt Andreas Ruh mit seinem Vortrag am Sonnabend den wesentlichen Teil des Hauptprogrammpunkts „Feierliche Ankündigung des 400-jährigen Bürgerschießens“. Mit vielen textlichen Appetithappen legte Andreas Ruh seinen Zuhörern das Buch ans Herz. Letztlich diene es der Volksgesundheit, denn: „Weniger trinken und mehr lesen beim Bürgerschießen empfiehlt auch das Gesundheitsamt. Oder – beim Trinken lesen.“

Als amtierender Hoyaer Bürgergeneral informierte Arne Henrik Meyer die Gäste des Neujahrsempfangs über den geplanten Festablauf des 400-jährigen Bürgerschießens Ende Juni, Anfang Juli und lud gleichzeitig alle herzlich zur Teilnahme ein. Viele Einzelheiten über das Jubiläumsprogramm gebe es auf der Website www.buergervereine-hoya.de.

Als Repräsentant des ortsansässigen Unternehmerstammtischs informierte Dr. Lorenz Kiene (Christian Lühmann GmbH) über das Erfolgskonzept Carsharing in Hoya. Zugleich wies er auf die Deutschland-Premiere des neuen Kraftstoffs E-Fuel am 3. Februar um 10 Uhr auf der Classic-Tankstelle in Hoya hin.

Bürgermeisterin Anne Sophie Wasner und Stadtdirektor Detlef Meyer vollzogen Ehrungen für Hoyaer Institutionen wie den Weltladen, die Tafel und Essen auf Rädern, deren Vertreterinnen sie Rosen übergaben.