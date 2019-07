In den neuen Kassen soll’s kaum klingeln

Tischler-Azubis bauen dem Katharinenmarktverein auf alt getrimmte Kästen

+ Zwei mittelalterlich anmutende Kassenboxen bauten Marlen Bunnenberg (links) und Jan Vogel (Zweiter von links) in ihrer Freizeit. Die beiden sind Auszubildende in der Bau- und Möbeltischlerei Axel Bösche in Mehringen. Die Geldbehälter aus „Fichte flambiert“ übergaben sie an den Katharinenmarktverein Hoya, vertreten durch Grafendarsteller Guido Kruse (Dritter von links) und Hans Soltau (rechts), Marktvogt sowie Vereinsvorsitzender. Foto: Horst Friedrichs

Hoya - Von Horst Friedrichs. Tischler können auch „Mittelalter“. Das bewiesen jetzt Marlen Bunnenberg (19) und Jan Vogel (23) in Hoya. Die Zwei sind Auszubildende der Mehringer Bau- und Möbeltischlerei Axel Bösche. Zwei neue, mittelalterlich aussehende Kassenboxen aus massivem Holz fertigten sie in ihrer Freizeit für den Katharinenmarktverein Hoya an. „Ein herausragendes Beispiel für ehrenamtliche Tätigkeit“, lobte Vereinsvorsitzender und Marktvogt Hans Soltau die beiden Lehrlinge, als sie ihm und Grafendarsteller Guido Kruse jetzt die soliden Geldbehälter übergaben. In seinen Dank schloss Soltau auch Axel Bösche ein, der das Kassenprojekt förderte, indem er das Material – ebenso wie die Nutzung von Maschinen und Werkstatt – zur Verfügung stellte.