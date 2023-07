6 800 Gäste bisher im Naturfreibad Eystrup: eine erste Zwischenbilanz

Von: Nala Harries

Die Saison im Naturfreibad Eystrup endet – anders als im Internet angegeben – am 31. August. © schwimmverein

Eystrup – „Bisher sind wir sehr zufrieden“, lautet die erste Zwischenbilanz zur diesjährigen Badesaison von Andreas Ohling. Um die 6 800 Gäste hätten bis zum jetzigen Zeitpunkt das Naturfreibad in Eystrup besucht, meint der Vorsitzende des betreibenden Schwimmvereins. Er geht davon aus, dass – wie auch schon 2022 – die 12 000-Marke in diesem Jahr wieder geknackt werden könne. „Sofern das Wetter mitspielt“, unterstreicht er.

Denn damit steht und fällt der Besucherandrang in Eystrup. Vor den Ferien habe es einige heiße Tage gegeben, sodass viele kamen, um sich abzukühlen, so Ohling. Seit Beginn der Ferien laufe es allerdings eher schleppend, was auf das wechselhafte Wetter zurückzuführen sei. Prognosen würden jedoch vorhersagen, dass der August wieder sonniger werden solle, berichtet er.

Alles in allem seien die aktuellen Besucherzahlen vergleichbar mit denen aus den Vorjahren. Obwohl das Freibad in Hoya aufgrund von Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten in dieser Saison geschlossen bleibe (siehe unterer Artikel), könne man derzeit nicht sagen, dass mehr Gäste nach Eystrup kämen, erklärt der Vorsitzende. „Und außerdem bleiben Beckenschwimmer meist auch Beckenschwimmer“, fügt er hinzu.

Zwar würden einige Gäste auch aus Hoya und der Umgebung stammen, aber diese würden nicht den Großteil der Besucher in Eystrup ausmachen. Ebenso wenig die ortsansässigen Bürger. „80 Prozent kommen aus dem Bremer Umland, Bassum, Nienburg, Verden und einige aus Landesbergen und Uchte“, berichtet Ohling, betont dabei aber auch, dass er nicht jeden nach seinem Wohnort frage.

Warum die Gäste einen weiten Weg auf sich nehmen, um zum Baden nach Eystrup zu kommen? „Großer Anziehungspunkt gerade für Jugendliche sind unsere Wibbets, also die Wasserspielgeräte“, sagt er. Darüber hinaus vermutet er, dass viele wegen der Natur vorbeischauen.

An den stärksten Tagen in der laufenden Saison zählte der Verein bisher knapp 800 Gäste. Vor allem sonntags sei das Bad ein beliebter Anlaufpunkt. Das zeigte sich erst kürzlich, als kein Fahrzeug mehr einen Platz auf dem Gelände fand. Zusätzlich parkten rund 140 Autos an der angrenzenden Straße.

Ein Auge auf die Besucher haben in dieser Saison zwei Rettungsschwimmer. Der Verein sei jedoch immer auf der Suche nach weiteren, sagt der Vorsitzende. Um Jugendliche für diesen Job zu begeistern, könnten Schüler ab 15 Jahren die Hauptverantwortlichen bei ihren Aufgaben unterstützen und auf diese Weise Erfahrungen sammeln, erklärt er.

Um die 1 000 Personen würden zeitgleich in das Naturfreibad passen. „Dann wird es schon eng“, so Ohling. Die kämen aber auch nicht alle auf einen Schlag. 2023 seien bisher rund 500 Besucher zeitgleich auf dem Gelände gewesen. Und nach Hause geschickt werden, weil es zu voll war, musste bis jetzt niemand. „Die Pandemie war da eine Ausnahme, zu der Zeit mussten wir die Besucherzahl begrenzen“, erinnert sich der Vorsitzende.

Unter den Gästen würden sich in diesem Jahr auch einige neue Gesichter befinden, hat er erfreut festgestellt. Er vermutet, dass diese unter anderem durch die Werbung des Vereins auf das Bad aufmerksam geworden seien. „Und es hat sich sicherlich auch rumgesprochen, dass es hier wirklich schön ist“, meint Andreas Ohling.

Für die neuen Gäste weist das Team am Eingang des Naturfreibads noch einmal extra mit einem Schild auf die Verbote hin. © nala harries

Für die „Neuen“ hat der Schwimmverein extra ein Schild am Eingang aufgehängt, welches auf die auf dem Gelände geltenden Verbote hinweist. So darf beispielsweise weder gegrillt noch Musik gehört werden. Auch das Mitbringen von Glasflaschen ist untersagt, ebenso wie das Shisha-Rauchen und die Nutzung eines Stand-up-Paddels. „Diesbezüglich gab es viele Nachfragen“, erzählt der Vorsitzende.

Viele würden denken, da es sich um ein Naturfreibad handelt, dass Grillen erlaubt sei. Auch dass Besucher große Musikboxen mitbringen, habe Andreas Ohling schon gesehen. In einem anderen Fall hätten Badegäste die Vereinsmitglieder auf Menschen aufmerksam gemacht, die auf dem Gelände Shisha rauchen wollten. „Das ist in anderen Freibädern ebenfalls nicht erlaubt, aber irgendwie gehen einige davon aus, dass man das bei uns darf, weil wir ja ein Naturfreibad betreiben.“

Alle, die der Verein auf ihre Fehler anspreche, würden stets sehr verständnisvoll reagieren. „Wir erläutern das immer vernünftig und erklären, dass es bei zerbrochenen Glasflaschen zu Verletzungsgefahr im Sand kommen kann oder dass andere Badegäste beim Stand-up-Paddling gefährdet werden können“, erklärt Andreas Ohling die Hintergründe für die Verbote. Darüber hinaus könnten sich andere Anwesende von lauter Musik gestört fühlen, und beim Grillen bestehe Brandgefahr. „Der Großteil hält sich an die Regeln. Bei uns herrscht familiäre Stimmung, denn neben uns haben auch die Besucher ein Auge darauf, was die anderen so treiben und machen sie – wenn nötig – auf ihr Fehlverhalten aufmerksam“, erläutert der Vorsitzende, wie in Eystrup mit solchen Fällen umgegangen wird.

Ohne den tatkräftigen Einsatz der ehrenamtlichen Vereinsmitglieder, die sich stets für das Naturfreibad einsetzen, würde der Betrieb jedoch nicht so reibungslos ablaufen. Für ihr Engagement möchte sich Andreas Ohling noch einmal ausdrücklich bedanken.

Außerdem weist er mit Blick auf das Ende der diesjährigen Saison darauf hin, dass das Naturfreibad entgegen einiger Angaben im Internet am 31. August die Türen schließt. „Wir verlängern auch nicht“, betont er. Schließlich müsse dann das Gelände wieder winterfest gemacht werden, wofür ausreichend Zeit nötig sei.

Öffnungszeiten

Das Naturfreibad in Eystrup (An der Badeanstalt 1) hat während der Ferien täglich außer montags in der Zeit von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Außerhalb der Ferien sind Besucher dienstags bis freitags von 14 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr willkommen.