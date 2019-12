Musikschüler stimmen auf Weihnachten ein

100 Besucher belohnen das Konzert in der Martin-Luther-Kirche mit anerkennendem Beifall

+ „In der Weihnachtsbäckerei“, „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ und „Bis Weihnachten ist es nicht mehr weit“ – die Musikschüler stellen bei ihrem Konzert ein breit gefächertes Programm weihnachtlicher Lieder vor. Foto: Uwe Campe

Hoya – Im Reigen der zahlreichen musikalischen Veranstaltungen zur Adventszeit durfte auch in diesem Jahr das Weihnachtskonzert der Hoyaer Musikschule „Der Klimperkasten“ nicht fehlen, zu dem sich wohl an die 100 Besucher auf den Weg in die Martin-Luther-Kirche in Hoya gemacht hatten.