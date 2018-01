Videodreh zum Song „Wir sind alle Künstler“

Inklusion? Und Action!

Die Beteiligten des musikpädagogischen Projekts mit den „Meilentauchern" versammelten sich in der Hoyaer Weserschule zum Fototermin (mittlere Reihe von links, Bild bitte vergrößern): Schulleiterin Catrin Clasen, Rosemarie Isensee von der Isensee-Stiftung, Julian Marz am Schlagzeug und (vorne Mitte, von links), die weiteren Bandmitglieder Bastian Mayer, Hendrik Schumacher und Jannis Klettke.

Hoya - Von Horst Friedrichs. In einem Tonstudio in Nienburg haben sie ihr neuestes Lied aufgenommen, in der Hoyaer Weserschule drehten sie ein Video dazu: Zwei Tage lang waren die „Meilentaucher“ in den Klassenzimmern der Schule am Sonnenweg zu Gast.