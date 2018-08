Musik zum Träumen und Schwelgen

Das Ensemble Lumaka macht während seiner Norddeutschlandtournee Halt in Eystrup: Es spielt am Samstag in der Kirche. - Foto: Sarah Wijzenbeek

Eystrup - Das niederländische Ensemble Lumaka ist zu Gast in Eystrup. Es spielt am Samstag, 18. August, um 16 Uhr in der Kirche. Der Titel seines Programms lautet „Unbekannte Perlen“.

Lumaka nimmt das Publikum mit in die 20er-Jahre, in eine Zeit voll glamouröser Feste, neuer Erfindungen und Faszination für ferne Länder, aber auch Nostalgie und Unsicherheit über die Zukunft. „All das ist auch in den Stücken zu hören, die sich zwischen Romantik, Impressionismus und Moderne bewegen und zum Träumen und Schwelgen einladen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Wie ein Film lässt die Musik ferne Landschaften vor dem inneren Auge vorbeiziehen, und mit vielen Farben entstehen die Fantasiewelten dieser besonderen Stücke.“

Das Ensemble besteht aus hochkarätigen Musikern verschiedener Nationalitäten. Sie machen seit mehr als zehn Jahren zusammen Musik und haben ein riesiges Repertoire und einen eigenen Stil des Zusammenspiels entwickelt.

Die fünf Mitglieder haben Anstellungen unter anderem im Niederländischen Philharmonischen Orchester, einem führenden niederländischen Sinfonieorchester, und im Concertgebouw, einem berühmten Konzerthaus im Amsterdamer Stadtteil Oud-Zuid. Zudem sind sie mit diversen Jury- und Publikumspreisen ausgezeichnet.

Sie treten in verschiedenen Formationen von Duo bis Quintett auf und arbeiten bei Projekten auch mit Schauspielern, Sängern, Bühnenbildnern, Lichttechnikern oder anderen Musikern zusammen.

Zu den fünf Musikern vom Ensemble Lumaka gehört Miriam Overlach aus Deutschland. Die Harfenistin initiiert und leitet gerne eigene Projekte und sucht ständig nach Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Musikern, Komponisten und Theatermachern.

Jana Machalett, ebenfalls aus Deutschland, ist im In- und Ausland eine viel gefragte Flötistin, vor allem für zeitgenössische Kammermusik.

Saskia Viersen (Geige) aus den Niederlanden ist stellvertretende erste Konzertmeisterin des Nederlands Philharmonisch Orkest.

Martina Forni (Bratsche) aus Italien ist festes Mitglied des Königlichen Concertgebouworchesters.

Charles Watt (Cello) aus England war, bevor er in die Niederlande zog, Dozent an der weltberühmten Yehudi Menuhin School, der Purcell School und der Guildhall School of Music and Drama in London.

Der Bruder der Harfenistin ist Pastor in der Nähe Hannovers. So ist der Kontakt zu Eystrups Pastor Thies Jarecki zustande gekommen. Dank dieser Verbindung macht das Ensemble auf seiner Tournee durch Norddeutschland auch Halt in Eystrup.

Der Eintritt ist frei, für die Musiker wird eine Spende erbeten.

www.ensemblelumaka.com