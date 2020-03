„Musik ist ein Lebensgefühl“

INTERVIEW Star-Drummer Dennis Poschwatta ist an der MBO in Hoya zu Gast

+ Dennis Poschwatta arbeitet mit den Schülern der Rockbandklassen aus Hoya am Montag und Dienstag an ihrem Sound, der Performance und dem Zusammenspiel. Foto: POSCHWATTA

Hoya - Von Nala Harries. Dennis Poschwatta, der Drummer der deutschen Rockband „Guano Apes“ aus Göttingen, ist am Montag und Dienstag an der Marion-Blumenthal-Oberschule (MBO) in Hoya zu Gast. Dort stellt er sich während eines ersten Treffens den Fragen der Schüler der Rockbandklassen aus den Jahrgangsstufen sechs bis acht. Zudem feilt er mit den Jugendlichen in Workshops an ihrem Sound, der Performance und dem Zusammenspiel. Auch beim Abschlusskonzert am Dienstag um 19.30 Uhr in der Schule wird Poschwatta zusammen mit der lokalen Band „Meilentaucher“ dabei sein. Und möglicherweise setzt er sich dann auch selber noch einmal an sein Schlagzeug. Vorab erzählt Poschwatta im Interview von den Anfängen der „Guano Apes“ und gibt hilfreiche Tipps für Nachwuchskünstler.