Motorradunfälle in der Grafschaft Hoya: Kann noch mehr für die Sicherheit der Biker getan werden?

Von: Nala Harries

Als besonders gefährliches Pflaster für Motorradfahrer in der Samtgemeinde Hoya gelten die Strecken zwischen Hoyerhagen und Asendorf (K 136) und die Strecke zwischen Hoya und Martfeld (L 331). © oliver siedenberg

Samtgemeinde – Erst kürzlich kam es in Duddenhausen an der Kreisstraße 136 zu einem folgenschweren Unfall eines Motorradfahrers, der dabei tödlich verunglückte (wir berichteten). Das war jedoch traurigerweise kein Einzelfall. In den vergangenen Jahren ereigneten sich in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya gleich mehrere schwere Unglücksfälle – und das, obwohl die Polizei regelmäßig Aktionen anschiebt, um Kradfahrer für eine verantwortungsvolle Fahrweise zu sensibilisieren oder sie vor den Gefahren von deutlich überhöhten Geschwindigkeiten zu warnen.

Aber kann diesbezüglich nicht noch mehr getan werden? Oder sind bereits alle Maßnahmen ausgeschöpft? Und lassen sich Anwärter eines Motorradführerscheins durch die hohen Unfallzahlen abschrecken? Die Kreiszeitung hat nachgefragt.

Als besonders gefährliches Pflaster für Motorradfahrer in der Samtgemeinde Hoya gelten die genannte Strecke zwischen Hoyerhagen und Asendorf (K 136) und die Strecke zwischen Hoya und Martfeld (L 331), berichtet Nina Thieme, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, auf Nachfrage. „Bei diesen beiden Straßen handelt es sich zudem um überregional bekannte und beliebte, kurvenreiche Strecken“, fügt sie hinzu. Diese würden nicht nur von Fahrern aus der Samtgemeinde angesteuert, sondern ebenso von Bikern unter anderem aus Bremen und Delmenhorst, weiß Dietmar Selent, Fahrschullehrer der gleichnamigen Fahrschule, die mit Filialen in Hoya, Eystrup, Schwarme und Bruchhausen-Vilsen vertreten ist. Und vor allem Auswärtige verunglücken im Raum Hoya, sagt er.

Gerade zu Saisonstart und -ende schießen die Unfallzahlen in die Höhe, sagt Dietmar Selent, der selbst begeisterter Kradfahrer ist. „Gegen Ende Oktober läuft das Saisonkennzeichen aus. Dann wollen die meisten die letzte Fahrt genießen und drehen noch einmal richtig auf“, deutet er an, wie es zu solchen Unfällen komme. Ähnlich sieht es zu Saisonbeginn im April aus: „Dann geht es endlich wieder auf die Straße. Aber die anderen Verkehrsteilnehmer müssen sich erst wieder langsam an die schnellen Motorradfahrer gewöhnen.“

Aber warum kommt es bei Motorradfahrern im Vergleich zu anderen Verkehrsteilnehmern öfter zu folgenschweren Unfällen? Polizeipressesprecherin Nina Thieme begründet dies unter anderem mit zu hohen beziehungsweise unangepassten Geschwindigkeiten. Darüber hinaus gebe es beim Krad nur eine geringe sogenannte Knautschzone. Des Weiteren würden Fahrer oftmals falsche oder gar keine Schutzkleidung tragen. „Bei den Jüngeren ist die Hauptursache für Unfälle zudem oftmals der jugendliche Leichtsinn“, fügt Fahrschullehrer Dietmar Selent hinzu und erinnert sich in diesem Zuge an ein Unglück aus der Vergangenheit. Mehrere Jugendliche seien nur auf dem Hinterrad fahrend auf der Straße unterwegs gewesen. Für einen davon endete dieses ausdrücklich verbotene Manöver tödlich, erzählt er.

Abschrecken ließen sich die Fahrschüler von ihrem Vorhaben, einen Motorradführerschein zu erwerben, durch die Unfälle jedoch nicht. „Die Anmeldezahlen bleiben unverändert“, kann Dietmar Selent zumindest über seine Fahrschule sagen.

Um die Biker zu sensibilisieren und zu warnen, hat die Polizei bereits zahlreiche Aktionen ins Leben gerufen. Das Kommissariat aus Hoya stellte beispielsweise Sturzhelme und Kreuze an den Unfallschwerpunkten auf (wir berichteten). Des Weiteren warne die Verkehrswacht und die Polizei niedersachsenweit immer wieder zu Saisonstart mit Plakat-Kampagnen, berichtet Thieme.

Im Schaumburger Bereich gebe es eine Aktion unter dem Titel „Kaffee statt Knöllchen“. Dabei würden Beamte den Dialog im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu den Motorradfahrern suchen, heißt es auf der Webseite des Bundesverbands der Motorradfahrer (BVDM). Anschließend lade der BVDM die Kradfahrer vor Ort zu einem Kaffee ein und versuche, im Gespräch auf eine drohende Sperrung der betroffenen Strecken hinzuweisen, sollten die Unfallzahlen noch weiter steigen. Ebenso sollen die Ursachen bei dieser Aktion thematisiert werden. Ferner ist die Verkehrswacht Nienburg bereits aktiv geworden: So positionierte sie Unfallmotorräder zur Abschreckung an den unfallträchtigen Stellen.

Das Polizeikommissariat Hoya plane außerdem regelmäßige Kradkontrollen gemeinsam mit Beamten der Spezialisierten Kontrollgruppe Krad. „2022 ist das jedoch krankheitsbedingt ausgefallen“, berichtet Nina Thieme. Zusätzlich würden sich jährlich Unfallkommissionen treffen, sagt sie. Daraus würden möglicherweise Verbesserungen von Sichtraumprofilen, Straßenverläufen, Verbesserungen durch Beschilderungen, Temporeduzierungen, Warnhinweise sowie Schutzeinrichtungen an den Straßenrändern resultieren.

„Was bereits umgesetzt worden ist, ist sehr gut“, sagt Dietmar Selent. Er findet jedoch, dass noch mehr getan werden könnte, um Unfälle zu vermeiden oder zumindest deren Folgen einzudämmen. Dabei denkt er beispielsweise an eine Verlängerung der Schutzplanken, sodass diese bis zum Boden reichen. „Biker rutschen darunter hindurch und reißen sich dabei Gliedmaßen ab. Auf diese Weise wären die Verletzungen möglicherweise nicht so schwerwiegend“, erklärt der Fahrschullehrer seine Idee. In manchen Bereichen sei dies sogar schon umgesetzt worden, weiß er. In der Samtgemeinde Grafschaft Hoya könne seiner Meinung nach aber noch daran gearbeitet werden.

Darüber hinaus sei eine qualitativ hochwertige Ausbildung zum Führen eines Motorrads notwendig. In diesem Rahmen nehme er sich beispielsweise gemeinsam mit seinen Fahrschülern die einzelnen Unfälle vor und analysiere diese, sodass ihnen klar werde, wie es dazu gekommen ist.

Ebenso sei die Teilnahme an einem Fahrsicherheitstraining wichtig, um den richtigen Umgang mit Gefahrensituationen auch nach dem Fahrschulunterricht regelmäßig in Erinnerung zu rufen. Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) biete Fahranfängern einen Gutschein für ein solches Fahrsicherheitstraining an. Dieses Angebot nehme jedoch kaum einer wahr, sagt Dietmar Selent und ruft in diesem Zuge dazu auf, daran unbedingt teilzunehmen.

Grundsätzlich könnten zwar viele präventive Maßnahmen und Aktionen durchgeführt werden, meint der Fahrschullehrer. Letztlich aber könne man an eine eigenverantwortliche Fahrweise nur appellieren.