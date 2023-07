In der Alten Molkerei in Hoya geht es weiter: Rat spricht über Gestaltung der Außenanlagen

Von: Nala Harries

Hoya – Nachdem die Museumsdruckerei nach einer langen Umbauphase nun ihren Platz in der Alten Molkerei an der Lindenallee in Hoya gefunden hat, möchte die Stadt Hoya mit den weiteren Plänen für das Gebäude fortfahren. Im Oktober sollen die Hochbauarbeiten für den geplanten zweiten Bauabschnitt beginnen, kündigte Stadtdirektor Detlef Meyer während der jüngsten Ratssitzung am Montagabend an.

Dort sollen unter anderem der Jugendtreff, der derzeit im Postgebäude an der Knesestraße 23 betrieben wird, sowie ein Forum untergebracht werden. Wie aus der Beschlussvorlage der Verwaltung hervorgeht, ist beabsichtigt, dass die für das Forum vorgesehenen Räume zudem für multifunktionale Nutzungen zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, dass neben den Jugendlichen auch die Bevölkerung diese für Veranstaltungen nutzen kann. Die Baugenehmigung für dieses Vorhaben liege bereits vor, ist der Vorlage weiter zu entnehmen.

Die Kosten für den Umbau des zweiten Bauabschnitts belaufen sich mittlerweile auf knapp 1,9 Millionen Euro, 1,3 Millionen Euro sind im Haushalt 2023 der Stadt dafür vorgesehen. „Allerdings ist das Projekt sehr gut durchfinanziert“, sagte Detlef Meyer mit Blick auf die Förderungen. 500 000 Euro stammen dabei aus der Zuwendung zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) und 386 000 Euro aus dem Kommunalen Innenentwicklungsfonds (KIF). Den Rest muss die Stadt Hoya zahlen.

Neben den Maßnahmen im Gebäudeinneren ist von der Verwaltung geplant, die Außenanlagen entsprechend zu gestalten und unter anderem einen öffentlichen Parkplatz anzulegen. Mit dieser Thematik beschäftigte sich im Vorfeld der Ratssitzung bereits der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Stadt Hoya. Dieser empfahl, dem Vorschlag zu folgen. Dem schloss sich auch der Rat einstimmig an.

Vorgesehen ist, 15 Stellplätze für den Bereich Jugendtreff/Forum zu schaffen. So ist es in der Baugenehmigung festgesetzt. Dafür sei eine gepflasterte Zufahrt geplant, die Stellplätze selbst sollen mit Rasengitterelementen befestigt werden, erläuterte Bauamtsmitarbeiter Rolf Walnsch zuvor den Ausschussmitgliedern. Detlef Meyer fügte hinzu, dass der Außenbereich außerdem begrünt sowie Aufenthaltsmöglichkeiten und Fahrradstellplätze geschaffen werden sollen. Die Kosten für die Anlegung der Außenanlagen für den Bereich belaufen sich auf voraussichtlich etwa 300 000 Euro. Der Haushalt 2023 muss dahingehend angepasst werden.

Weitere 210 000 Euro werden für den geplanten öffentlichen Parkplatz mit 13 Stellplätzen fällig, der ebenfalls begrünt werden soll. Diesen könnten zukünftig auch Gäste der Deichstraße nutzen. Denn dort arbeitet die Stadt desgleichen an einer Umgestaltung, unter anderem mit einem Durchbruch zum Fluss, Wohnraum, Aufenthaltsmöglichkeiten sowie voraussichtlich einem Café oder Bistro (wir berichteten).

Die Kosten für den Bau des öffentlichen Parkplatzes sollen laut der Vorlage der Verwaltung durch die Städtebauförderung finanziert werden. Die erforderlichen Mittel dafür sind noch im Nachtragshaushaltsplan für 2023 einzuplanen.

Ziel sei es, die Arbeiten zur Herstellung der Außenanlagen zeitnah so auszuschreiben, dass die Realisierung noch im Herbst 2023 erfolgen könne, meinte Bauamtsmitarbeiter Rolf Walnsch. Stadtdirektor Detlef Meyer verpasste diesen ambitionierten Plänen jedoch einen Dämpfer: „Ob wir es dieses Jahr noch schaffen, wage ich nicht zu sagen.“ Denn zeitgleich würden noch viele andere Projekte laufen. Er rechne stattdessen damit, das Vorhaben 2024 umzusetzen.

„Das ist ein tolles, großes Projekt mit überregionaler Strahlkraft. Wir können stolz darauf sein. Und wenn es dann auch ein halbes Jahr länger dauert, werden wir es gut zu Ende bringen“, sagte Ratsfrau Heide Wirtz-Naujoks (SPD) dazu. Fritz Groß (CDU) verwies zudem auf den „Batzen Geld“, den die Stadt in dieses Projekt investiere. Dies lohne sich jedoch, da auf diese Weise etwas für die Jugend und die Gemeinschaft entstehe.