„Mokt wieter so, blievt so in Gange!“

Gemeinde Hilgermissen feiert „Tag des Ehrenamts“ / Lob für unermüdlichen Einsatz für das Gemeinwohl

+ Das Gruppenbild mit den Damen des Reit- und Fahrvereins Wechold-Martfeld steht stellvertretend für alle Ehrenamtlichen (von links): Stefanie Rühe (zweite Vorsitzende), Dirk Prange (Vorsitzender des Schützenvereins Schierholz-Heesen), Bürgermeister Johann Hustedt, Ulrike Menke (erste Vorsitzende) und Marie Abel (Jugendsprecherin). Foto: Regine Suling

Schierholz-Heesen - Von Regine Suling. „Was wäre unsere Gemeinde ohne die Ehrenamtlichen? Wie ein Bild, das nicht gemalt ist“, sagte Johann Hustedt, der in seiner Rede am Samstagabend im Festzelt eben all jene zum „Tag des Ehrenamtes“ begrüßte, die das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde Hilgermissen ausmachen.