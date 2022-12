Millionen-Investitionen in der Samtgemeinde Hoya

Von: Nala Harries

Wird viel teurer als ursprünglich geplant: 2023 sollen die Arbeiten in der Gretel-Bergmann-Grundschule starten. Unter anderem muss im Bestand saniert, aber auch eine komplett neue Mensa errichtet werden. Die Samtgemeinde hat diesbezüglich zunächst mit Kosten in Höhe von rund vier Millionen Euro gerechnet. Neue Kalkulationen haben jedoch ergeben, dass ein Betrag von knapp 6,6 Millionen Euro nötig ist. © nala harries

Samtgemeinde – Im Jahr 2022 ist in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya einiges passiert: Unter anderem ist für zahlreiche Projekte der Startschuss gefallen. Doch ausruhen kommt für die Verantwortlichen nicht infrage. Auch 2023 stehen einige große Investitionen an. Im Gespräch mit der Kreiszeitung blickt Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer auf das vergangene Jahr zurück und verrät, welche Projekte in der kommenden Zeit geplant sind.

Die Entscheidung, das Mammut-Projekt Freibad-Sanierung anzugehen, ist bereits im Juni 2022 gefallen – und das trotz erheblicher Kostensteigerungen (wir berichteten).

So richtig losgehen konnte es aber trotzdem noch nicht. „Die abschließende fachliche Planung liegt derzeit dem Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften, NLBL, zur Prüfung vor“, berichtet Detlef Meyer. Ein finaler Bescheid stehe aber noch aus. Er hofft, dass es Anfang 2023 so weit sein werde. Denn erst, wenn dieser vorliege, könne das Ausschreibungsverfahren beginnen.

Darüber hinaus müssen die Schulen in der Samtgemeinde zukünftig weitere Anforderungen bezüglich Brandschutz, Inklusion und Ganztagsbetrieb erfüllen. Dafür sind erhebliche Baumaßnahmen erforderlich. Für die Gretel-Bergmann-Grundschule in Eystrup sind die Planungen bereits in vollem Gange (wir berichteten). Zu Beginn der Sommerferien 2023 soll es dort mit den Bauarbeiten losgehen. „Die Schule ist mittlerweile vierzügig. Auch die Hasseler Schüler sind nach der Auflösung des Standorts in diesem Jahr dort untergebracht“, so der Verwaltungschef dazu.

Doch die Sanierung wird viel teurer als zunächst erwartet. „Das zuständige Ingenieurbüro hat noch mal neu kalkuliert. Statt der angedachten rund vier Millionen Euro, kostet uns das Ganze nun voraussichtlich 6,6 Millionen Euro“, sagt Meyer. Zwar könne für den geplanten Neubau der Mensa mit einer Förderung gerechnet werden, „aber die restlichen Kosten für die Sanierung im Bestand liegen zu 100 Prozent bei uns“.

Anfang 2023 werde die Baugenehmigung vom Landkreis erwartet. „Wir werden nicht drumrum kommen, auch während des laufenden Schulbetriebs zu bauen. Das wird eine Herausforderung“, meint Bürgermeister Meyer dazu.

Ein Millionen-Betrag wird darüber hinaus für den Bau des neuen Feuerwehrhauses in Eystrup fällig. Veranschlagt waren knapp vier Millionen Euro (wir berichteten). Indes gehen die Arbeiten nur schleppend voran. „Angedacht war die Fertigstellung für Frühjahr 2023. Doch das ist sehr sportlich“, meint der Samtgemeindebürgermeister mit Blick auf den Zeitplan. Er hofft, dass das Projekt im Laufe des nächsten Jahres zum Abschluss kommt.

Da die Samtgemeinde stetig wächst, kommt es auch bei den aktuell zur Verfügung stehenden Kitaplätzen zu Engpässen (wir berichteten). „Daher ist geplant, voraussichtlich in Eystrup einen neuen, dreigruppigen Kindergarten zu errichten“, kündigt Detlef Meyer an. Diesbezüglich möchte die Samtgemeinde mit einem freien sozialen Träger zusammenarbeiten, der die neue Einrichtung betreiben soll.

Die Planungen dafür sind bereits vorangeschritten. Der Verwaltungschef hofft, Anfang 2023 in die finalen Ausschreibungen zu gehen. „Im Vorgriff wird allerdings ein Grundstück benötigt. Dazu muss man sich in Eystrup noch beraten“, erklärt er.

Ferner steht ein großes Projekt in Sachen Tiefbau an. In Eystrup muss eine Druckrohrleitung vom Bahnhof bis zur Kläranlage verlegt werden. Darüber hinaus ist der Neubau des Zwischenpumpwerkes an der Hohenholzer Straße geplant. Das hat der Samtgemeinderat erst kürzlich einstimmig beschlossen.

Hintergrund für diese Maßnahme: Das angefaulte Abwasser aus dem Bereich Hämelhausen verweilt zu lange in der Leitung, und es kommt im Zuge des jetzigen Transportweges über den Alexanderweg, die Stolper Straße und die Strubenstraße in Eystrup zu erheblichen Geruchsproblemen. Mit einer neuen Leitung könnte das Abwasser direkt zur Kläranlage transportiert werden. Die neue Druckrohrleitung soll in der südlichen Gehweganlage der Bahnhofstraße und im südlichen Seitenraum der Strubenstraße verlegt werden.

Aufgrund der zusätzlichen Druckrohrleitung ist es erforderlich, die Pumpenleistung im Zwischenpumpwerk zu erhöhen, wofür vom zuständigen Planungsbüro ein Neubau des Werks vorgeschlagen worden ist.

Die Kosten für beide Maßnahmen belaufen sich voraussichtlich auf 860 000 Euro. Die neue Druckrohrleitung muss knapp fünf Meter tief in die Erde, damit sie nicht mit anderen Leitungen an der Bahnhofstraße kollidiert. „Ob wir mit dem Betrag hinkommen, bleibt abzuwarten“, meint Meyer. Vorgesehen ist die Umsetzung für 2023.

Darüber hinaus soll es im nächsten Jahr mit der Gestaltung der Deichstraße in Hoya weitergehen. Die Abrissarbeiten sind bereits abgeschlossen. „Derzeit sind wir mit Investoren im Gespräch. Anfang 2023 sollen die Planungen final besprochen werden. Im Anschluss muss noch ein Ratsbeschluss eingeholt werden“, sagt der Verwaltungschef. Zur Erinnerung: Ziel ist es, dort einen barrierefreien Zugang zur Weser zu schaffen sowie neue Gebäude zu errichten. „Das ist ein hoch spannendes Projekt“, findet Detlef Meyer.

In der Grafenstadt soll es im nächsten Jahr zudem mit den Arbeiten an der Alten Molkerei weitergehen. Der erste Bauabschnitt, die Einrichtung der Museumsdruckerei, ist schon fertiggestellt. Nun soll das Jugendzentrum „Conexxxx“ folgen und dort neue Räume beziehen. „Wann es losgehen kann, hängt von der Baugenehmigung ab. Die Unterlagen dafür sind aber bereits eingereicht“, berichtet Meyer über den aktuellen Stand der Dinge.

„Der Leuchtturm“ in der Stadt Hoya ist das Projekt Grafenschloss, meint der Verwaltungschef. Dort steht aktuell der Innenausbau an (wir berichteten). „Diesbezüglich müssen wir mit enormen Kostensteigerungen rechnen“, vermutet Meyer. Welche Summe unter dem Strich herauskommt, werde sich noch zeigen. In den Jahren 2022 bis 2024 stehen insgesamt 5,7 Millionen Euro im Haushalt der Stadt bereit. Bezugsfertig soll das Schloss im ersten Quartal 2024 sein.

Zudem stehe nach langer Planungsphase im nächsten Jahr der Bau des Radwegs von Gehlbergen nach Hoyerhagen durch das Waldstück Sellingsloh an. Ebenso soll 2023 der Radweg zwischen Martfeld und Hilgermissen gebaut werden.