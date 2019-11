2,4 Millionen Euro für den Hochwasserschutz

Hoya - Von Nala Harries. Zügig arbeitete der Rat der Stadt Hoya am Montagabend während einer Sitzung eine Vielzahl von Tagesordnungspunkten ab. Diese waren in der vergangenen Woche bereits im Planungs-, Bau- und Umweltausschuss besprochen worden (wir berichteten). Nun lag es am Rat, Entscheidungen zu treffen.

800 000 Euro zahlt die Grafenstadt

Einstimmig entschlossen sich die Mitglieder für den Bau des Deichscharts am Hasseler Steinweg und die weiteren durchzuführenden Maßnahmen (wir berichteten). Dadurch soll der Hochwasserschutz im Bereich östlich der Weser sichergestellt werden. „Da steht uns noch ein riesiges Projekt bevor“, erklärte Bauamtsleiter Rolf Wallnsch. Die Kosten belaufen sich auf rund 2,4 Millionen Euro, 800 000 Euro davon trägt die Stadt. 70 Prozent finanziert das Land. „Angesichts des Klimawandels sind damit die ersten Weichen gestellt“, betonte Wallnsch.

Spielhalle im Planbereich verhindert

Weiteres Thema im Rat war die Änderung des Bebauungsplans (B-Plans) „Gewerbegebiet Hoya-Nord“. Hintergrund: Für das Grundstück Hertzstraße 6 wurde eine Nutzungsänderung beantragt. Demnach soll dort eine Spielhalle eingerichtet werden. „Die Änderung des B-Plans aus dem Jahr 1976 ist notwendig, um Vergütungsstätten im Planbereich zu verhindern. Auf diese Weise wollen wir das Gewerbegebiet weiter fördern“, sagte Wallnsch. Die Ratsmitglieder folgten der Empfehlung des Ausschusses und stimmten der Änderung zu.

Erweiterung auf 400 Quadratmeter

Ebenfalls einstimmig entschied sich der Rat für die Änderung des B-Plans „Wohngebiet Hoya-Nord III“. Hintergrund: Im Ursprungs-B-Plan ist festgelegt, das pro angefangene 300 Quadratmeter Baugrundstück eine Wohneinheit je Wohngebäude zulässig ist. Der Ausschuss schlug vor, die Festsetzung auf 400 Quadratmeter zu erweitern. So könnten die Entwicklungsmöglichkeiten für Einfamilienhäuser, die noch eine zweite Wohneinheit einrichten möchten, erhalten werden. Außerdem war diesbezüglich auch der Klimaschutz und das Insektensterben ein Thema. „Wir müssen auf hohe Plastikzäune und Schotterflächen verhindern“, sagte Fritz Groß (CDU).

Seniorenbänke für den Bürgerpark

Für Unmut seitens des Bürgerforums sorgte die Auswahl der Bänke und Mülleimer für den Bürgerpark. Die fünf aus Stahl und Holz gefertigten Sitzgelegenheiten seien viel zu modern und würden nicht in das dortige historische Ambiente passen, meinte Heike Krüger. Hoyas Bürgermeisterin Anne Wasner (SPD) dementierte: „Der Stahl passt zu den Lampen, die wir damals ausgesucht haben. Zudem sind es Seniorenbänke, die extra höher sind. Wir haben dabei an die Zukunft gedacht.“ Darüber hinaus stellte Wallnsch die Frage, ob an jeder Bank ein Mülleimer stehen müsse. „Wer soll die denn leeren?“ Effizienter sei, nur an den beiden Eingängen Körbe aufzustellen. „Wir können erst einmal mit zwei starten und schauen, wie es weitergeht“, sagte er. Diesem Kompromiss standen die Ratsmitglieder positiv gegenüber. Das Gremium stimmte mit zwei Enthaltungen für die Maßnahme.

Gibt es überhaupt Boule-Spieler in Hoya?

Nächstes Thema auf der Agenda war der Beschluss für die Anlegung einer Boulebahn an der Promenade bei den Tennisplätzen. „Die Bürger sollen sich bei der Fertigstellung einbringen. Zudem müssen wir sichergehen, ob es überhaupt Boule-Spieler gibt, damit wir nicht unnötig in ein solches Projekt investieren“, sagte Friedrich Gilster (SPD). Dieser Vorschlag stieß bei Heike Krüger auf Gegenwehr. Sie war der Meinung, dass keine Gegenleistung von den Bürgern verlangt werden könne, und dass diese einfach gebaut werden solle. Die Antwort von Bürgermeisterin Anne Wasner: „Wir stellen den Platz und das Material zur Verfügung. Wir müssen aber wissen, ob es überhaupt Personen gibt, die spielen.“ Um dies zu überprüfen, lud Wasner auch gleich für Mittwoch, 27. November, um 18 Uhr alle Boule-Interessierten zu einem Infogespräch in den Lindenhof in Hoya (Deichstraße 27) ein. Der Rat entschloss sich mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung für das beschriebene Vorhaben.

Jahresabschluss 2017 weist Fehlbetrag auf

Zudem ging es am Montag auch um den Jahresabschluss 2017. „Wir haben nicht ganz so gut abgeschnitten wie 2016“, kündigte Stadtdirektor Detlef Meyer an. Der Jahresabschluss 2017 weist einen Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses von 61 930 Euro auf, welcher aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklagen gedeckt werden kann. Der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von 55 415 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt. „Es ergibt sich somit ein Gesamtfehlbetrag von 6 515 Euro“, verkündete Meyer. Einstimmig entlastete der Rat den Stadtdirektor.

Jahresabschluss 2018 umso erfreulicher

Die Kenntnisnahme des Jahresabschlusses 2018 war umso erfreulicher: Der Ergebnishaushalt schloss mit einem Überschuss von 788 024 Euro ab. Zudem haben sich die liquiden Mittel um 110 000 Euro auf rund 6,2 Millionen Euro erhöht. „Die Erhöhung liegt unter anderem an den sehr guten Steuereinnahmen sowie an dem Abschluss vieler Projekte im Jahr 2018“, erklärte Meyer. Darüber hinaus mussten keine Kredite aufgenommen werden. „Die tatsächlichen Entwicklungen bleiben jedoch abzuwarten“, sagte der Stadtdirektor.

Hoya wird wieder Mitglied im NST

Bis 2002 war die Stadt Hoya Mitglied im Niedersächsischen Städtetag (NST). Der Austritt wurde seinerzeit damit begründet, dass im Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund (NSGB) schwerpunktmäßig die Kommunen im ländlichen Raum vertreten sind. Jetzt möchte die Grafenstadt wieder Mitglied im NST werden, da sich dessen Angebot verändert habe. Zudem spreche die umfassende Beratungsleistung für eine Mitgliedschaft. „Eine der Hauptaufgaben des NST ist, die kommunale Selbstverwaltung vor Ort durch umfassenden Erfahrungsaustausch und durch die Vertretung der kommunalen Interessen gegenüber dem Land zu stärken“, sagte Heide Wirtz-Naujoks (SPD). Das Gremium war sich einig und stimmte für eine erneute Mitgliedschaft.

Welche Aufgabe hat die Lärmschutzwand?

In der Einwohnerfragestunde erkundigte sich ein Bürger nach dem Sinn der gebauten Lärmschutzwand im Gebiet „Hoya Lange Straße“ (ehemaliges Krankenhausgelände). „Der Straßen- und Schienenlärm musste getestet werden. Das Ergebnis zwang uns, eine Wand anzuschaffen. Ansonsten wäre das Baugebiet gar nicht genehmigt worden“, erklärte Stadtdirektor Detlef Meyer.