„Just for Fun"-Festival in Eystrup begeistert Fans, Bands und Veranstalter

Beim zweiten „Just for Fun“-Festival in Eystrup gab es am Wochenende sämtliche Spielarten von Metall und Rock auf die Ohren. Bands von hard bis heavy und von melodisch bis schrill gaben den Ton an und haben bei Besuchern und Veranstaltern gleichermaßen für zufriedene Gesichter gesorgt.

