„Meine Frau wollte einen Liebesroman“

Hoya - Von Christel Niemann. Schon vor Jahren hat Thriller-Autor Andreas Winkelmann aus Hoyerhagen seiner Frau Steffi versprochen, irgendwann einmal einen Liebesroman zu schreiben. Und er hat sein Versprechen wahr gemacht. Erst kürzlich ist der Roman „Die Antwort auf vielleicht“ erschienen, den Winkelmann allerdings unter seinem zweiten Pseudonym Hendrik Winter vermarktet. „Dabei hat noch in keinem Buch zuvor so viel Andreas Winkelmann gesteckt wie in diesem“, ließ der Autor sein Publikum anlässlich der Premierenlesung im Filmhof Hoya wissen.

Andreas Winkelmann alias Frank Kodiak ist bekanntlich dem harten literarischen Genre zugewandt - und jetzt schreibt er einen Liebesroman? Schwer vorstellbar und doch ist ihm dieses deutlich weich gespültere Debüt auf Anhieb gelungen. Wobei das Wort Liebesroman den Inhalt des Buchs nicht wirklich trifft. Sicher, auch Liebe kommt darin vor, aber nicht die himmelhochjauchzende Variante mit rosarotem Happy End, sondern es wird eher eine dramatische, bewegende Geschichte erzählt, wie sie das wahre Leben zuweilen spielt. Und genau das ist der springende Punkt, warum „Die Antwort auf Vielleicht“ so fesselnd ist und den Leser - oder auch den Zuhörer - berührt und nachhaltig mitnimmt.

Rund 65 Prozent des Romans sind autobiografischen Erlebnissen des Autos geschuldet, wie er den Gästen des Filmhofs berichtete. Der Plot basiert auf Winkelmanns Erlebnissen aus der Zeit, als er sein Geld noch mit Taxifahren verdiente und über Jahre „Krebs-Taxi“-Patienten zu ihren Therapien gefahren hat.

Hauptprotagonist im Buch ist der Taxifahrer Adam, der nicht damit gerechnet hat, sich in eine der Patientinnen zu verlieben, die er täglich zur Chemotherapie und zurückfährt. Doch dann steigt eines Tages Jessi in sein Taxi - jung, schön und todkrank. Ehe er sich versieht, ist es um ihn geschehen und er hat sich in sie verliebt. Als er erfährt, dass Jessi möglicherweise nur noch wenige Wochen zu leben hat, setzt er alles daran, ihr diese Zeit so schön wie möglich zu gestalten. Er möchte sie glücklich machen und will Jessi ihren größten Wunsch erfüllen.

In dem Roman geht es um Beziehungen, um die persönliche Entwicklung, wenn man am Schicksal anderer teilnimmt, um Nähe und Distanz, aber auch um Liebe und Liebeskummer und letztlich auch um das Loslassen.

Er selbst habe zehn Jahre gebraucht, ehe er diese Erlebnisse niederschreiben konnte, erzählte der Autor.

Doch bei aller Schwere der Thematik ist „Die Antwort auf Vielleicht“ kein dunkles Werk. Es darf auch gelacht werden, wenn Winkelmann von realen kuriosen Situationen erzählt oder den Roman mit erfundenen Handlungen humorvoll flankiert.

Das lange Warten auf dieses Buch vom Gatten hat sich für die Ehefrau folglich gelohnt und auch das Publikum - so der Eindruck bei der Lesung - war so angetan von der melancholisch-unterhaltenden Kombination aus Lesung und Erzählung, dass die rund zwei Stunden wie „im Flug“ vergingen.

Auch als Hendrik Winter hat der Autor durchaus das Zeug, sich in der Romanszene zu etablieren. Das Leben ist schließlich nicht immer schwarz-weiß. Auch nicht in Romanen, und auch nicht in „Die Antwort auf Vielleicht“.