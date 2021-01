Mehrheit der Besucher beim Hoyaer Wochenmarkt ist von Corona-Impfung überzeugt

„Impfung ist alternativlos“

Für Edith und Hartmut Nullmeyer sprichts nichts gegen eine Impfung.

Hoya – Es ist ein Donnerstag, dieser letzte Tag des Jahres 2020. In Hoya ist donnerstags traditionell Wochenmarkt, also in diesem Fall auch an Silvester. Doch es gibt einen erheblichen Unterschied zu allen vorangegangen Wochenmärkten am Jahresende: Die Menschen, die auch diesmal die Verkaufsstände in der Langen Straße besuchen, tragen Schutzmasken vom Typ FFP2 oder die sogenannten Alltagsmasken – farbig, gemustert, schwarz oder weiß. Niemand ist mehr „ohne“ unterwegs, und die große Mehrzahl der Marktbesucher setzt auf die baldige Impfung gegen das Corona-Virus.