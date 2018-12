Babykoffer-Projekt des Diakonischen Werks Hoya bekommt 5000-Euro-Spende

Hoya - Von Lisa Hustedt. In den ersten Monaten ihres Lebens wachsen Babys bekanntlich sehr schnell heran. Dementsprechend passen die angeschafften Strampler, Bodys, Hosen und Co. schon nach kurzer Zeit nicht mehr und es müssen neue her, was oftmals zu hohen Ausgaben führt.

Für dieses Problem gibt es in Hoya eine Lösung: den Babykoffer. Dieser beinhaltet alles, was ein Baby innerhalb seines ersten halben Lebensjahrs an Kleidung benötigt. Dank einer Spende des Diakonischen Werks von 5 000 Euro konnten die Koffer jetzt generalüberholt und aufgestockt werden.

„Innerhalb meines Beratungsangebots haben mich viele werdende Mütter angesprochen, ob ich wüsste, wo sie Babykleidung herbekommen könnten, ohne alles selbst bezahlen zu müssen“, berichtet Claudia Amend. Sie arbeitet hauptamtlich beim Diakonischen Werk in Hoya und berät dort Schwangere. Sie rief 2005 das Projekt Babykoffer aufgrund dieser Anfragen ins Leben. „Angefangen haben wir mit einer Spende der Kinderkleiderbörse des Diakonischen Werks. Mit dem Geld konnten wir drei Koffer befüllen.“

Das Babykoffer-Team besteht aus fünf Damen: Initiatorin Claudia Amend, Kerstin Otto, Sylvia Oetzel, Britta von See und Andrea Steffen, die bei dem Treffen nicht anwesend sein konnte. Die Gruppe lernte sich während ihrer ehrenamtlichen Arbeit bei „Kinderkleider Hoya“ kennen. Seit 2005 kümmern sich die Damen um die Koffer. Wenn er den Besitzer wechselt, waschen sie die Sachen, sortieren aus und kaufen neue Kleidungsstücke, sofern nötig.

Fast alles in verschiedenen Größen

In der Reisetasche lassen sich unter anderem Strampler-Sets, Pullover, Schlafanzüge, Schlafsäcke, Mullwindeln, Winteroveralls, Baumwollmützen, Strumpfhosen und vieles mehr finden. Fast alles ist in verschiedenen Größen vorhanden.

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) machte die Spende erst möglich: „Wir haben im vergangenen Jahr bei seiner Aktion,Hand in Hand für Deutschland’ mitgemacht“, erklärt Amend. In diesem Rahmen wurden Spendenaufrufe in Form von Radio-Beiträgen aufgenommen, die verschiedene Projekte der Kinderarbeit der Diakonischen Werke Niedersachsen vorstellen. Darunter sind auch die Babykoffer. „Ich und Sylvia Oetzel haben die O-Töne aufgenommen und in dem Beitrag den Wunsch geäußert, mit dem gesammelten Geld mehr Taschen zu kaufen und die Qualität dieser aufzuwerten“, berichtet Claudia Amend.

Der NDR konnte durch die gesendeten Radiobeiträge viel Geld für die vorgestellten Aktionen einwerben. Nachdem die Aktion vorbei war, konnte Claudia Amend einen Projektantrag stellen, um etwas von dem gesammelten Geld für die Babykoffer zu bekommen.

„Alles radikal aussortiert“

Nachdem dem Team die 5000 Euro zugesagt wurden, ging es den Koffern an den Kragen: „Wir haben einmal alles radikal aussortiert. Danach haben wir nach einem Kaufhaus umgesehen, bei dem wir Babysachen preiswert bekommen konnten“, sagt die Initiatorin. Das Geld reichte dank einer laufenden Rabattaktion und zusätzlichen Prozenten, um insgesamt sieben neue Koffer zu kaufen und diese komplett auszustatten. „Die Reisekoffer haben jetzt auch Rollen, somit sind sie für Schwangere viel leichter zu transportieren“, erklärt Sylvia Oetzel. Unter den sieben Koffern gibt es zwei für Jungs, zwei für Mädchen, zwei für Frühchen mit ganz kleinen Größen und einen neutralen. „Der ist für den Fall, wenn man noch nicht weiß, welches Geschlecht das Baby wird“, sagte Claudia Amend.

Wer einen der Koffer ausleihen möchte, kann sich an Claudia Amend unter Telefon 04251/3062 oder per E-Mail an claudia.amend@eclka.de wenden. Noch sei sie sich nicht sicher, wie viel Pfand sie für einen ausgeliehenen Koffer nimmt, fest steht aber, dass der Ausleiher – sofern er den Koffer wiederbringt – alles bis auf eine Gebühr von 15 Euro zurückbekommt.