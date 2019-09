Meerjungfrau protestiert in Hoya

Am Zwergenbrunnen

+ © Vivian Krause Jutta Schröder trug ein selbstgenähtes Meerjungfrauen-Kleid. Foto: © Vivian Krause

Hoya – Am Zwergenbrunnen in Hoya protestierte die als Meerjungfrau verkleidete Jutta Schröder aus Bruchhausen-Vilsen. Sie ist seit Juli mit diesem Outfit unterwegs, unter anderem in Hamburg, und versucht, mit Interessierten ins Gespräch zu kommen.