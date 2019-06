„Margarethe“ steht im Mittelpunkt

Fest in Eystrup gut besucht / Mühlentag auch in Hoyerhagen

+ Claudia Möhlenbrock (Mitte) informierte die Gäste Martin Blome und Monica Gercks über die ausgestellten Gegenstände in der Hoyerhäger Mühle. Foto: Oliver Siedenberg

Eystrup - Von Horst Friedrichs. Sommer, Sonne, Mühlenfest: Reinstes Bilderbuchwetter erfreute am gestrigen Pfingstmontag Besucher und Veranstalter gleichermaßen, als „Margarethe“ in Eystrup zum Traditionsfest geladen hatte. Die historische Windmühle aus dem Jahr 1861 ist nach der Urgroßmutter des heutigen Eigentümers, Helmut Schneermann, benannt. Regelmäßig am zweiten Pfingsttag ist die Eystruper Mühle „Margarethe“ Mittelpunkt eines großen Fests, wie es zum selben Zeitpunkt an Mühlen in ganz Deutschland stattfindet.