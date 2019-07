Mannschaften messen ihre Kräfte beim Tauziehen

Jugendwehr Landesbergen organisiert Wettbewerb / Pokale und Süßigkeiten für die Erstplatzierten

+ Wer hat die stärkste Mannschaft? Das ermitteln die Jugendlichen beim Tauziehen. Foto: Marion Thiermann

Hoya – Bei der täglichen Abendveranstaltung auf dem Versorgungszelt hatte die Jugendfeuerwehr Landesbergen am Sonntag ein Tauzieh-Wettbewerb organisiert. Die Teilnehmer konnten sich in den Kategorien „Unter 14“, „Über 14“ anmelden. Teilweise hatten sich dafür gemischte Gruppen aus verschiedenen Jugendwehren zusammengetan und sich lustige Namen für ihre Teams überlegt, aber auch die Erwachsenen – ob Betreuer, aus der Lagerverwaltung oder sonstige Konstellationen von den zahlreichen Helfern des Kreiszeltlagers – gingen an den Start.