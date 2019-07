Die magische Zahl Drei

Helzendorf– Die Drei - Von Horst Friedrichs. eine magische Zahl auf dem Hof Bünkemühle? Scheint so. Und es fängt schon damit an, dass eine ganz besondere, aktuelle Erfolgsgeschichte auf dem Rinderzuchtbetrieb Derboven gleich im „Dreierpack“ daherkommt: Drei Lehrlinge, die jetzt ihr drittes Lehrjahr auf dem Hof im Warper Ortsteil Helzendorf beendeten, glänzten in ihren Abschlussprüfungen mit Bestleistungen und entsprechenden Auszeichnungen.

Sarah Fackiner, 19 Jahre, Gesine Hellberg, 20 Jahre, und Jannik Otto-Knapp, 20 Jahre, sind das Ausbildungs-Erfolgs-Trio, das gemeinsam die landwirtschaftliche Berufsschule in Sulingen bis hin zum Examen besuchte. Den Weg zum Ausnahme-Erfolg der drei Lehrlinge begleiteten drei Chefinnen: Anna-Lena, Cathrin und Dorothee Derboven, die Töchter des Betriebseigner-Ehepaars Annette und Conny Derboven.

Entsprechend stolz waren Conny Derboven und Tochter Anna-Lena dabei, als ihre drei ausgezeichneten – nun ehemaligen – Auszubildenden sich während eines Gesprächs mit der Kreiszeitung vorstellten. Auf der Terrasse des Hofcafés schilderten sie die Erfahrungen ihrer Lehrjahre und die Ziele, die sie sich für ihre berufliche Zukunft gesetzt haben. Alle drei wollen ihrem gewählten Beruf, dem des Landwirts, treu bleiben. Für das Pressefoto holten sie eine weitere – allerdings vierbeinige – Ausgezeichnete dazu, die Siegerkuh „Goldlieschen“, die in diesem Jahr bei einem nationalen Schönheitswettbewerb die Erstplatzierte in ihrer Klasse war.

Das Erfolgs-Trio

Sarah Fackiner, die Jüngste der erfolgsgekrönten Bünkemühle-Lehrlinge, stammt aus Hessen. Dort will sie, wenn sie erst einmal ihren Meistertitel erworben hat, gemeinsam mit ihrem Bruder den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb übernehmen. Davor beginnt für sie zunächst ein Gesellenjahr, unter anderem mit Auslandspraktika. Danach folgt dann die zweijährige Meisterschule. Zuvor, nach ihren ersten beiden Ausbildungsjahren, hatte Sarah den erstrebten Wechsel auf den Hof Derboven geschafft. Dort, wo ihr Interesse besonders dem Zuchtbetrieb, dem Hofladen und dem Café sowie der Käserei und der Selbstvermarktung galt, verbrachte sie ihr drittes Lehrjahr.

Als Abiturientin konnte Gesine Hellberg, die aus dem Landkreis Celle stammt, das erste Lehrjahr überspringen. Sie stieg gleich in das zweite ein, das sie auf einem Mischbetrieb mit Schweinemast und Ackerbau im Kreis Celle absolvierte. Mit einem Lächeln begründet sie ihre erste Wahl fürs dritte Ausbildungsjahr, den Hof Derboven: „Mich interessierten die Kühe und der Zuchtbetrieb. Und bei drei Mädels als Chefinnen fühlte ich mich bestens aufgehoben.“ Ab Oktober studiert Gesine an der Uni Kiel Agrarwissenschaften mit dem Bachelor-Abschluss. Eventuell will sie ein Master-Studium anschließen. Auf jeden Fall aber plant sie, wenn sie den elterlichen Betrieb einmal übernimmt, dessen Milchviehsparte wieder aufzunehmen.

Jannik Otto-Knapp, der Dritte im Bunde der erfolgreichen Derboven-Lehrlinge, stammt aus dem Landkreis Osnabrück. Nach dem Abitur und dem Überspringen des ersten landwirtschaftlichen Lehrjahrs hat er das zweite auf einem Milchviehbetrieb in Bersenbrück abgeleistet. Ein Landwirtschaftsstudium an der Fachhochschule in Osnabrück wird sich für ihn anschließen, bevor er den elterlichen Milchviehbetrieb in Bohmte, Landkreis Osnabrück, weiterführen wird.

Besondere Sorgfalt widmeten die drei Derboven-Lehrlinge – mit dem entsprechenden Erfolg – dem Führen des Berichtshefts, das rasch den Umfang eines Buchmanuskripts annahm. Gegliedert in vier Teile, enthält es Wochen- und Tagesberichte, Erfahrungsberichte, sowie Ausarbeitungen über die Unfallverhütung und den Ausbildungsbetrieb.

Neben der Bewertung des Berichtshefts ging es in der schriftlichen Lehrabschlussprüfung um Pflanzen und Tierproduktion sowie um Wirtschaft und Soziales. Den gleichen Themenkreis umfassten dann noch einmal die mündliche und die praktische Prüfung.

