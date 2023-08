Sarah Brehm aus Holtrup fertigt Leinen, Halsbänder und Co. – für Mensch und Tier

Von: Nala Harries

In ihrer kleinen Werkstatt in Holtrup kann Sarah Brehm in Ruhe lochen, verschrauben und verschweißen. © privat

Holtrup – Bei Sarah Brehm dreht sich alles um den besten Freund des Menschen, den Hund. Und dabei möchte die 30-Jährige keinerlei Kompromisse eingehen – auch nicht, wenn es um das Zubehör geht. Statt Leinen, Halsbänder und Co. im Laden zu kaufen, fertigt sie diese selbst von Hand an. Zunächst nutzte die Holtruperin ihre Stücke nur für den Eigenbedarf. Mittlerweile kommt ihr Angebot bei Hundehaltern aus ganz Deutschland gut an. Und nicht nur bei denen: Einige Menschen kaufen Sarah Brehms Produkte auch für sich selbst – für sexuelle Rollenspiele.

Angefangen habe alles während der Corona-Pandemie. „Ich hab mir eine Leine für meinen Hund gekauft, die ist aber nach kurzer Zeit gerissen“, erzählt Sarah Brehm, die seit 2020 in Holtrup eine eigene Pension für Vierbeiner betreibt und einen Gassi-Service anbietet. Seitdem sie von dem Produkt aus dem Laden enttäuscht worden ist, entschied sie sich, Leinen aller Längen und Arten, Maulkörbe sowie Hals- und Adressmarkenbänder selbst von Hand anzufertigen, und zwar aus Biothane.

Dabei handelt es sich ihren Angaben nach um ein Polyestergewebe mit einer Beschichtung aus Thermoplastischen Polyurethane (TPU) und Poly-Vinyl-Chlorid (PVC). Hergestellt werde dieses in den USA. Für Sarah Brehm biete dieses Material den Vorteil, dass es bereits bei einer geringen Breite eine extrem hohe Reißfestigkeit aufweise. Und darauf kam es der 30-Jährigen ganz besonders an. „Mit 19 Millimetern Breite könnte man vermutlich sogar einen Kleinwagen abschleppen“, meint die Hundenärrin. Darüber hinaus sei Biothane wasserfest und pflegeleicht, aber so vielseitig verwendbar wie Leder, findet sie.

Versehen mit Nieten, verschiedenfarbigen Karabinern in unterschiedlichen Stärken, Schrauben, Ringen und Schlaufen stellt Sarah Brehm aus dem Material in einigen Handgriffen ein echtes Schmuckstück her, welches sie ganz auf individuelle Wünsche anpassen kann. Dafür fasst sie die Vorstellungen zunächst in einer Skizze zusammen, bis sie sich an die Arbeit mache, beschreibt die Pensionsinhaberin das Prozedere. Je nach Modell benötige sie für eine neue Leine dann ein bis drei Stunden, unterstreicht die Holtruperin, wie viel Aufwand dahinter stecke.

Ihr Angebot habe sich mittlerweile rumgesprochen, sodass sie von Menschen aus ganz Deutschland kontaktiert werde, die sich individuelles Zubehör wünschen. Dafür hat sich Sarah Brehm eine kleine Werkstatt in ihrem Haus eingerichtet, wo sie – umzingelt von ihren kaltschnäuzigen Gästen – ganz in Ruhe lochen, verschrauben und verschweißen kann. „Das macht mir einfach richtig Spaß“, meint die 30-Jährige und fängt an, aus dem Nähkästchen zu plaudern.

Sarah Brehm setzt beim Gassigehen ausschließlich auf ihre eigenen Leinen. © Privat

Ursprünglich fertige sie Leinen, Halsbänder und Co. zwar nur für Hunde, doch das ein oder andere Mal sei sie auch schon kontaktiert worden, um etwas für einen Menschen herzustellen. „Als die Bestellung aufgegeben wurde, dachte ich zuerst, dass das ein Scherz wäre oder mich mein bester Freund auf den Arm nehmen wollte“, erinnert sie sich und lacht. Doch wie sich herausstellte, war das nicht der Fall. Und so machte sich Sarah Brehm daran und kreierte ein entsprechendes Halsband für den Fetisch-Bereich. „Das Material ist eben multifunktional einsetzbar und dem Kunden hat es gefallen“, sagt die Holtruperin zufrieden.

Ein anderes Mal sei sie gefragt worden, welche Leinenlänge sie für einen normal großen Mann empfehlen würde, der auf allen Vieren knie, berichtet sie. Und auch diesen Wunsch habe Sarah Brehm professionell abgearbeitet. Vorurteile hätte sie nicht – ganz egal ob gegenüber Menschen oder Tieren.

Kontakt

Wer Interesse an Sarah Brehms individuellen Leinen, Halsbändern und Co. hat, kann sich bei ihr per E-Mail an info@ hundeausfuehren.de oder telefonisch unter 0176/661887455 melden. Da ihre Produkte Unikate und von Hand produziert seien, hätten sie ihren Preis, meint sie. Inspirationen finden Interessierte auf ihrer Webseite unter www. hundeausfuehren.de.