Rat legt Straßennamen fest

Gremium folgt dem Vorschlag „Am Sudthal“

Hassel - Von Nala Harries. Die Mitglieder des Rats der Gemeinde Hassel entschieden sich in ihrer jüngsten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus für einen neuen Namen der entstehenden Straße im Bebauungsgebiet „Hassel Mitte“. Im Frühjahr wurde die Bevölkerung aufgerufen, Vorschläge einzureichen. Als Favoriten kristallisierten sich „Im Sudthal“, „Zum Sudthal“ sowie „Am Sudthal“ heraus. „Der Verwaltungsausschuss empfahl uns ,Am Sudthal‘. Zudem wurde uns bereits ein Stückchen Historie durch die Umwandlung unserer Grundschule in eine Außenstelle der Gretel-Bergmann-Grundschule Eystrup genommen“, sagte der Bürgermeister Heiko Lange von der Unabhängigen Wählergemeinschaft Hassel (UWGH). Einstimmig beschloss der Rat, die neue Straße „Am Sudthal“ zu nennen.