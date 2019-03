„Lass mal tanzen, statt aufs Maul zu hauen“

Hoya - Von Nala Harries. Gerade werden in einem Klassenzimmer des Johann-Beckmann-Gymnasiums (JBG) Hoya Dancebattles ausgetragen. Zwei Gruppen stehen sich gegenüber und zeigen dem jeweils anderen Team ihre frisch gelernten Tanzschritte. Dazu schallt laute Hip-Hop-Musik aus den Lautsprecherboxen.

Der „Dance-Workshop“ ist einer von vielen, der an diesem Tag im Rahmen des Jugendprojekts „LandEyeHigh5“ vom Weser-Aller-Bündnis (Wabe) aus Verden und „Culture Interactive“ aus Berlin, einem Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention, am JBG in Hoya stattfindet.

An Stelle sich theoretisch mit Menschenrechten, Politik, Solidarität und Rassismus auseinanderzusetzen, wollen die Teamer Vanessa Arlt und Malte Andresen von „Culture Interactiv“ den Achtklässlern mit den Tänzen Breakdance und Jumpstyle auf lockere Art und Weise eine menschenrechtsorientierte Haltung vermitteln.

„Hip-Hop-Dancebattles funktionieren allein schon nach dem Prinzip ,Lass mal lieber tanzen, statt uns aufs Maul zu hauen‘ funktionieren“, erklärt Malte Andresen. „Wir wollen mit den Schülern auch noch ein Rollenspiel machen, damit sie lernen, mit Konflikten umzugehen“, fügt er hinzu. Insgesamt gebe es aber keinen festen Plan, die Jugendlichen können auch selbst Themen ansprechen, die sie derzeit bewegen.

Einige Räume weiter beschäftigt sich eine kleine Gruppe mit der Genderthematik. „Die Schüler sollen sich auf Instagram verschiedene Personen anschauen, wie beispielsweise einen geschminkten Mann oder eine sehr freizügig gekleidete Frau und anhand dieser Beispiele diskutieren, was heutzutage in der Gesellschaft als normal definiert wird. Wir wollen die Jugendlichen auf diese Weise sensibilisieren“, erklärt Teamerin Clara Schaper. Zuvor hatten sie und ihr Partner Pablo Fuest bereits mit den Achtklässlern über die neue App „tellonym“ gesprochen, bei der sich Nutzer gegenseitig ganz anonym Fragen stellen können. „Diesbezüglich rückt die Mobbingthematik wieder in den Fokus, da solche Plattformen natürlich perfekt für Täter sind“, sagt Pablo Fuest. Erschreckend für ihn sei gewesen, dass einzelne Schüler unter einem regelrechten „Social-Media-Zwang“ stehen würden und Netzwerke wie Facebook und Instagram daher ständig benutzen „müssen“. „Solche Dinge besprechen und diskutieren wir dann gemeinsam in der Gruppe“, fügt er hinzu.

In einem „Youtube-Workshop“ unter der Leitung von Teamerin Valerie Schmitt beschäftigen sich einige Schüler mit dem neuen Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung. „Sie sollen im Hinblick auf die Nutzung von Youtube Pro und Kontra Argumente für den Datenschutz sammeln und sich dabei mit ihrem eigenen Handy filmen“, sagt Valerie Schmitt.

Aus den Workshops bringen die Teilnehmer sichtbare Ergebnisse mit, wie beispielsweise Videos oder ihre eigenen Hip-Hop-Texte. Während die Schüler diese erstellen, erlangen sie Kompetenzen und Ausdrucksmöglichkeiten, die ihnen dabei helfen sollen, sich mit Menschenfeindlichkeit auseinanderzusetzen, sich für Menschenrechte einzusetzen und sich auf kreative Art und Weise für Vielfalt und demokratische Ideen zu positionieren, teilt Rudi Klemm vom Wabe mit.