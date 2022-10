Veränderungen bei den Wahllokalen

Von: Nala Harries, Sigi Schritt

War früher ein Wahllokal: Der Lindenhof. © Sigi Schritt

Im Lindenhof und Thöles Hotel sind erstmals keine Stimmabgaben möglich.

Samtgemeinde – An diesem Sonntag wird der Niedersächsische Landtag neu gewählt. Demnach sind an diesem Tag auch alle 13 570 Wahlberechtigten der Samtgemeinde Grafschaft Hoya aufgerufen, ihre Kreuzchen zu machen, um die entsprechenden Vertreter ihrer Interessen zu wählen.

Wahlberechtigte Personen haben bei der Landtagswahl zwei Stimmen: die Erst- und die Zweitstimme. Mit der Erststimme wird eine Kandidatin oder ein Kandidat aus dem Wahlkreis und mit der Zweitstimme die Landesliste einer Partei gewählt.

„Es bleibt wie gewohnt bei 17 Wahllokalen, allerdings haben wir drei in andere Einrichtungen verlegt“, berichtet Rathausmitarbeiterin Bianca Meier über die Neuerungen. Statt im Schulzentrum in Hoya wird am 9. Oktober in der Mensa gewählt. „Denn am Abend vorher findet in der Schule ein Konzert statt“, so Meier. Darüber hinaus wolle man „aus der Gastronomie heraus und die eigenen Räumlichkeiten mehr nutzen“. Daher sollen die Bürger aus dem Wahlbezirk Hoya III erstmals nicht mehr den Wahlraum im Lindenhof aufsuchen, sondern in der Turnhalle an der Knesestraße ihre Kreuzchen setzen.

Gleiches gilt für den Wahlbezirk Altenbücken/Dedendorf: Dort wählt man am 9. Oktober nicht in Thöles Hotel, sondern in der Grundschule in Bücken. Bei den anderen Wahllokalen bleibe alles beim Alten, versichert die Rathausmitarbeiterin. Welche Einrichtung aufzusuchen ist, ist im Übrigen auch auf der Wahlbenachrichtigungskarte abzulesen.

Einer von diesen 17 Bezirken ist ein besonderer: der Bezirk Hilgermissen, Ubbendorf, Mehringen, Wienbergen. Wer dort wohnt, soll im Gasthaus Zum Goldenen Krug seine Stimmen abgeben. Die Forschungsgruppe Wahlen hat dieses Areal ausgewählt, um eine repräsentative Wahlprognose zu erstellen. Deshalb bitten die Forscher die Wähler, sich in einer von mehreren Reihen von Geburtsjahrgängen einzuordnen und ihr Geschlecht zu verraten.

Alle Wahlergebnisse aus der Samtgemeinde sollen voraussichtlich ab 21 Uhr im Internet unter www.grafschaft-hoya.de zu finden sein.

Darüber hinaus gab es auch die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen. Am Freitag um 13 Uhr habe das Rathaus die Ausgabe der Briefwahlunterlagen beendet. Der Rücklauf sei im Vergleich zu den Wahlen in der Corona-Zeit deutlich höher gewesen als bei dieser Landtagswahl, so die Rathausmitarbeiterin Meier.

Ist es möglich, per Brief zu wählen? Nur in Ausnahmefällen könnten Briefwahlunterlagen beantragt werden. „Die wahlberechtigte Person müsste plötzlich erkrankt sein“, so Meier. Die Person muss diese plötzliche Erkrankung nachweisen. So würde es weitergehen: Dann müsste der Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins ausgefüllt werden. Er befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Anschließend muss einer Vertrauensperson eine Vollmacht ausgestellt werden. Bis Sonntag, 15 Uhr, kann die Vertrauensperson die Wahlunterlagen noch abholen. Es gibt aber dann noch eine Herausforderung: Wenn die erkrankte Person gewählt hat, muss der entsprechende Brief bis 18 Uhr im Kreishaus in Nienburg abgegeben werden, um gewertet zu werden. Das Rathaus bietet dazu einen freiwilligen Botendienst an. Am Sonntagmittag bringt ein Rathausmitarbeiter die Wahlbriefe, die im Rathaus in Hoya eingeworfen wurden, in die Kreisstadt.

Für heute gibt es im Rathaus eine Rufbereitschaft. An der Rathaustür wird ein Zettel mit einer Nummer über Ansprechpartner informieren. Es gibt ebenso einen Service für Sonntag: Zwei Mitarbeiter des Rathauses werden ab 7.45 Uhr als Ansprechpartner für Fragen rund um die Wahl zur Verfügung stehen. Die Verwaltung stelle so auch sicher, flexibel reagieren zu können, sofern Mitglieder eines Wahlvorstands zum Beispiel kurzfristig erkranken sollten. Insgesamt gibt es pro Wahlbezirk acht Mitglieder.

Die Wahllokale in der Samtgemeinde Hoya 22001 Hoya I (NEU) Mensa Schulzentrum Auf dem Kuhkamp 1 27318 Hoya/Weser 22002 Hoya II Grundschule Hoya -Neubau Lange Straße 11 27318 Hoya/Weser 22003 Hoya III (NEU) Turnhalle Knesestraße (Eingang Halle hinten) Knesestraße 23 27318 Hoya/Weser 22004 Altenbücken/ Dedendorf (NEU) Grundschule Bücken Himmelreich 1 27333 Bücken 22005 Calle/Duddenhausen Dorfgemeinschaftshaus Duddenhausen Duddenhausen 86 27333 Bücken 22006 Bücken Tokunft Hus Marktstraße 37 27333 Bücken 22007 Eitzendorf/Magelsen Gemeindehaus an der Kirche Magelsen 42 27318 Hilgermissen 22008 Hilgerm./Ubbendorf/ Mehringen/Wienb. Gasthaus „Zum Goldenen Krug“ Hausnr. 31 27318 Hilgermissen 22009 Wechold/Heesen Gasthaus Peitsche Wechold 76 27318 Hilgermissen 22010 Hoyerhagen Dorfgemeinschaftshaus Hoyerhagen Am Sportplatz 13 27318 Hoyerhagen 22011 Schweringen Dorfgemeinschaftshaus Schweringen Dorfstraße 6 27333 Schweringen 22012 Helzendorf/Nordholz/ Warpe/Windhorst Dorfgemeinschaftshaus Helzendorf Helzendorf 35 27333 Warpe 22013 Eystrup I Grund- und Hauptschule Eystrup, Eingang Schulstraße Hauptstraße 44 27324 Eystrup 22014 Eystrup II Rathaus Eystrup Bahnhofstraße 53 27324 Eystrup 22015 Gandesbergen Jugend- und Freizeitheim Gandesbergen Ziegeleiweg 6 27324 Gandesbergen 22016 Hämelhausen Sportheim Hämelhausen Zum Sportplatz 10 27324 Hämelhausen 22017 Hassel (Weser) Dorfgemeinschaftshaus Am Sportzentrum 4 27324 Hassel (Weser)