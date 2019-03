Landjugend Bücken feiert 70. Geburtstag

An einer „72-Stunden-Aktion“ beteiligte sich die Landjugend 1999 und baute dafür ein Spielgerät auf einem ehemaligen Spielplatz in Bücken auf. ArchivFotos: Landjugend

Bücken - Von Uwe Campe. Die Landjugendgruppe Bücken kann in diesen Tagen auf ihr 70-jähriges Bestehen zurückblicken. Sie nimmt dieses zum Anlass, am Samstag im Gasthaus Thöle den runden Geburtstag mit Sektempfang, Gesangseinlagen, Theateraufführung und Tanz gebührend zu feiern.

Die wichtigsten Stationen und Ereignisse innerhalb der vergangenen sieben Jahrzehnte sollen nachfolgend noch einmal Revue passiert werden lassen. Dafür sprach die Kreiszeitung mit Petra Schäfer von der Landjugend.

Gründung und Anfangsjahre

Die Idee, die Interessen der jugendlichen ländlichen Bevölkerung zu bündeln, zu organisieren und zu vertreten, sowie deren Bildung zu fördern, wurde bereits vor 1933 im sogenannten „Junglandbund“ verfolgt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Idee von Heinrich Meyer aus Bassum-Helldiek wieder aufgegriffen, der, unterstützt vom Landkreis und vom Landvolk, 1948 und 1949 die Gründung gleich mehrerer Landjugendgruppen, darunter auch die in Bücken, initiierte. Am 24. März 1949 fand dann auch folgerichtig die konstituierende Versammlung des Junglandvolks Hoya-Bücken im Gasthaus Lindenhof in Hoya statt. Nach einigen Geburtswehen nahm der Verein in den folgenden Jahren unter der Leitung von Gertrud Meyer, Heinrich Vöge sowie Heinz Brüns zusehends Fahrt auf, woran auch ein großer Werbeabend im November 1951 im Gasthaus Thöle wesentlichen Anteil hatte. Die anfänglichen Aktivitäten waren vielfältig und umfassten ein breites Spektrum gemeinsamer Unternehmungen wie Singen, Tanzen, Gesellschaftsspiele, Ausflüge, Theateraufführungen und manches mehr. In ihnen spiegelte sich nach den langen und entbehrungsreichen Kriegs- und Nachkriegszeiten eine zurückkehrende Lebensfreude wieder. Den musikalischen Part übernahm damals eine mit zwei Akkordeons, einer Teufelsgeige und etlichen Mundharmonikas ausgestattete eigene Kapelle, die sich den Namen „Das kleine Echo“ gegeben hatte.

Aber auch ernste Themen standen auf dem Programm, etwa Rote-Kreuz-Lehrgänge, Seminare, Vorträge und Diskussionsabende mit Pastoren, Ärzten, Lehrern und Heimatkundlern.

Ein Höhepunkt war zudem ein Jugendaustausch, der bereits 1951 zum Besuch einer englischen Jugendgruppe und im Folgejahr zu einem Gegenbesuch in England führte. Die Geschicke der Landjugend wurden bis 1960 neben den bereits Genannten von Luise Ottermann, Gertrud Albers und Fritz Scherber geleitet.

1960 bis 1999

Die Grundausrichtung der in den Jahren 1960 bis 1968 von Rolf Carstens geführten Landjugend blieb unverändert, ihre meist um die 100 Mitglieder rekrutierten sich anfänglich noch überwiegend aus der Landwirtschaft und kamen aus Bücken und der näheren Umgebung. Das Tanzen hatte nach wie vor einen hohen Stellenwert, was sich insbesondere an der erfolgreichen Teilnahme an verschiedensten tanzsportlichen Veranstaltungen, aber auch deren Organisation und Durchführung zeigte. Heute schon legendär sind zudem die früher regelmäßig abgehaltenen Landjugendbälle im Gasthaus Thöle, etwa mit der Band „Albatross“. Das Gasthaus ist im Übrigen bis heute Stammsitz der Landjugend geblieben.

Ein besonderer Tag war der 5. April 1965, denn an ihm erhielt die Bücker Gruppe als erste im Kreisgebiet eine eigene Fahne. In Gold gestickt steht bis heute auf grünem Tuch: „Immer muss es im Innern brennen, um nach außen leuchten zu können“.

Mitte März 1999 feierte die Landjugend mit mehr als 800 Gästen und Gratulanten ihr 50-jähriges Jubiläum. Begleitet von einem breit gefächerten Rahmenprogramm wurde in Thöles Tennishalle an zwei Abenden im Zuge einer großen Galaveranstaltung beziehungsweise einer Riesen-Fete ein buntes „Feuerwerk“ mit Showeinlagen und Tanzvorführungen präsentiert.

2000 bis 2019

In den vergangenen 20 Jahren haben sich die Aktivitäten der Landjugend nach und nach etwas verschoben. Anstelle des Tanzsports, dem nicht mehr die Bedeutung früherer Zeiten zukommt, ist inzwischen der Chorgesang getreten. In dem von Frauke Buchroth geleiteten, einmal wöchentlich probenden A-cappella-Chor „Blattgold“ singen derzeit 21 Mitglieder im Alter zwischen 25 und 72 Jahren. Das Repertoire umfasst Stücke von der Romantik über die Moderne bis hin zu deutschen Volksliedern in neuerer Bearbeitung, zusätzlich aber auch Pop von Abba bis Herbert Grönemeyer. Neben konzertanten Auftritten wird „Blattgold“ gern für die musikalische Gestaltung von Hochzeiten und Geburtstagen gebucht. Weiterhin gibt es eine kleine zu besonderen Anlässen auftretende Theatergruppe, die auch für die Geburtstagsparty am 23. März einen humorvollen Einakter einstudiert hat.

In den vergangenen Jahren hat die Landjugend auch wiederholt an den „72-Stunden-Aktionen“ der Niedersächsischen Landjugend teilgenommen, bei denen innerhalb einer Drei-Tages-Frist eine bestimmte Aufgabe gelöst werden muss. Hier zeichnete sich die Gruppe beispielsweise beim Bau von Buden für den Nikolausmarkt in Bücken und der Errichtung von Spielgeräten auf dem Kindergarten-Freigelände aus.

Ganz nach dem Motto „Wir machen alles, was Spaß macht“ bilden Grillabende, Kohl- und Radtouren, Brokser-Markt-Besuche, Weihnachtsfeiern und Jahreshauptversammlungen heute feste Bestandteile des Terminkalenders. Geführt wird die Landjugend inzwischen von einem jährlich gewählten vierköpfigen Teamvorstand, dem zusätzlich auch die Kassenführer angehören. Von den insgesamt 94 Mitgliedern, die kaum noch in der Landwirtschaft, sondern in den unterschiedlichsten Berufszweigen tätig sind, nehmen nach Worten von Kassenführerin Petra Schäfer derzeit etwa 45 aktiv am Vereinsleben teil.

Es bleibt zu hoffen, dass sich angesichts allgemein rückläufiger Mitgliederzahlen in vielen anderen Vereinen die Worte von Carolin Sophie Prinzhorn erfüllen, wenn sie stellvertretend für den gesamten Teamvorstand feststellt: „Unser Ziel ist es, den Verein nicht sterben zu lassen“. Am 23. März hat man erst einmal allen Grund, auf 70 Jahre erfolgreiche Vereinsarbeit stolz zu sein und diese angemessen zu feiern.

Die Landjugend-Feier:

Die Landjugend Bücken lädt anlässlich ihres 70. Geburtstags für Samstag ab 19 Uhr ins Gasthaus Thöle (Hoyaer Straße 33) in Bücken ein. Der Eintrittspreis zur Fete beträgt zehn Euro, Karten sind im Vorverkauf bei Thöles unter Telefon 04251/93000 und an der Abendkasse erhältlich.