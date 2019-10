Landfrauen stellen neues Programm vor

Bücken - Von Rebecca Göllner-martin. Ein Programm, das jede Generation ansprechen soll, stellten gestern Imke Wicke, Ina Homfeld und Kerstin Gissel vom Landfrauenverein Hoya im Gasthaus Thöle in Bücken vor. Darin enthalten sind 14 Veranstaltungen sowie Workshops und Reisen. Verantwortlich für die Ausarbeitung sind die Vorstandsfrauen der zehn Landfrauen-Bezirke der Samtgemeinden Grafschaft Hoya und Bruchhausen-Vilsen. „Wir haben uns gemeinsam hingesetzt und über die möglichen Themen beraten“, schildert Imke Wicke, Vorsitzende des Landfrauenvereins.

Los geht es am Donnerstag, 17. Oktober, um 15 Uhr im Gasthaus Thöle in Bücken (Hoyaer Straße 33). Zu Gast ist dann die „Au-pair-Oma“ Christa Gaßmann aus Eldagsen. Sie berichtet von ihrer Zeit in Kanada als „Mädchen für alles“. Dort reiste sie hin, als sie bereits 72 Jahre alt war.

Nicht minder spannend soll der Vortrag von Matthias Kühling, Mitarbeiter der Abfallwirtschaftsgesellschaft Bassum, werden. Er referiert am 7. November um 19 Uhr zum Thema „Plastik, oder geht es auch anders?“. Dies sei ein Abendtermin, der insbesondere bei den jüngeren Frauen Interesse wecken soll, schildert Imke Wicke.

Der deutsch-litauische Freundeskreis bringt am Dienstag, 12. November, wieder litauisches Leinen mit zum Gasthaus Thöle, das Interessierte ab 14 Uhr erwerben können. Im Anschluss spricht Dr. Bernd Goevert, leitender Arzt der Abteilung Schmerztherapie im Krankenhaus Stolzenau, über das Thema „Schmerz kann jeden treffen – was bedeutet multimodale Schmerztherapie?“.

Einen Spaziergang durch den Bücherherbst bieten die Landfrauen am Mittwoch, 20. November, um 19 Uhr, ebenfalls in Bücken, an. Die Buchhändlerinnen Gudrun Heine und Karin El-Haj aus Verden geben dann Tipps für die Herbst- und Winterlektüre. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, diese gleich mit nach Hause zu nehmen.

Ein „Best of Adventskalender“ gibt es am Montag, 9. Dezember, im Gasthaus Okelmann in Warpe (Warpe 15). Dann stellt Annemarie Strüber aus Adelheidsdorf ihre Idee vom virtuellen Adventskalender vor, der mittlerweile laut Landfrauen-Programm im World Wide Web eine große Anhängerschar habe.

„Wege aus der Grübelfalle“ veranschaulicht am Samstag, 11. Januar, um 9 Uhr bei einem Frühstückstreffen in Warpe die Theologin Heide Krause-Frische aus Minden. Sie sagt: „Man darf alles tun, nur nicht grübeln, das macht krank.“

Zum lockeren Spieletreff laden die Landfrauen am 17. Januar und 13. März, jeweils ab 17 Uhr, ins Gasthaus Thöle ein. Und getanzt werden darf sowohl am Samstag, 7. Dezember, als auch am Samstag, 25. Januar. Dann finden der Advents- sowie der Winterball der landwirtschaftlichen Vereine Bruchhausen und Freudenberg Bassum sowie Hoya statt.

Spannende und kurzweilige Lernexperimente zeigt am Dienstag, 11. Februar, um 19 Uhr Wilfried Helms aus Hamburg im Gasthaus Thöle. Sein Thema lautet an diesem Abend „Das Lernen lernen für Eltern – Mind unlimited“.

Tipps für einen bienenfreundlichen Garten gibt es am Montag, 17. Februar, um 15 Uhr in Bücken von Ulrike Tubbe-Neuburg, Mitarbeiterin der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Zum internationalen Frauentag am 8. März laden die Landfrauen in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten aus Hoya und Bruchhausen-Vilsen sowie dem Sozialverband Hoya um 10 Uhr in das Hoyaer Kino (Deichstraße 80-82) ein. Die Teilnehmer schauen dort einen Film und essen gemeinsam Frühstück. Die Kosten: 15 Euro. Anmeldungen sind direkt im Kino unter Telefon 04251/2336 möglich.

Zur Jahreshauptversammlung treffen sich die Mitglieder am Montag, 16. März, um 15 Uhr bei Thöle.

Ein Frühstück in der Bücker Tennishalle steht am Samstag, 18. Juli, um 9 Uhr auf dem Programm. Zu Gast ist dann Schwester Theresa, die nach ihrem Fernsehauftritt 1990 bei Margarete Schreinemakers als „die Skateboard fahrende Nonne“ bekannt wurde.

Neben den Vorträgen bieten die Landfrauen verschiedene Seminare und Kurse an, der erste startet bereits am Donnerstag, 17. Oktober, im Gemeindehaus Asendorf. Dann nähen die Teilnehmer gemeinsam schöne Dinge.

Die Anmeldungen für die jeweiligen Veranstaltungen erfolgen direkt in den Gaststätten, Thöle ist erreichbar unter Telefon 04251/93000, und die Familie Okelmann unter Telefon 05022/512. Mitglieder können kostenfrei dabei sein, Gäste zahlen pro Veranstaltung fünf Euro.

Weitere Kurse, Seminare sowie Informationen finden Interessierte im Internet unter

www.landfrauen-hoya.de.