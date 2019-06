Kunst am Weserradweg

Rat Hilgermissen gibt grünes Licht für Skulpturenpfad / Kosten von maximal 20 000 Euro

+ Als neues Mitglied des Gemeinderats Hilgermissen verpflichtete Bürgermeister Johann Hustedt (rechts) am Dienstagabend Hauke Stöven (Wählergemeinschaft Hilgermissen) während einer öffentlichen Ratssitzung im Gasthaus Thielhorn in Wechold. Foto: Horst Friedrichs

Wechold - Von Horst Friedrichs. Ein leerer Bilderrahmen, eineinhalb mal zwei Meter groß, soll schon bald am Flussufer in Wienbergen stehen. Der Ausblick auf das Weserwehr und Dörverden am jenseitigen Ufer bildet den Hintergrund des „gerahmten“ Landschaftsbilds. Dessen Vordergrund wartet darauf, mit Menschen gefüllt und fotografiert zu werden – einzeln oder in Gruppen. Dann nämlich, wenn Hilgermissens Skulpturenpfad am Weserradweg Wirklichkeit wird. Dafür gab der Gemeinderat jetzt während einer öffentlichen Ratssitzung im Gasthaus Thielhorn in Wechold einstimmig grünes Licht.