Kunst und Kulturlandschaft: Eröffnung des Skulpturenpfads Warpe

Warpe - Von Lisa Hustedt. Während eines Arbeitskreises (AK) zur Vorbereitung einer Flurbereinigung im Jahr 2008 brachte Mitglied Wolfgang Heising erstmals die Idee auf, einen Skulpturenpfad anzulegen. Jetzt, zehn Jahre später, folgte die offizielle Einweihung eines solchen Skulpturenwegs in Warpe. Sieben Installationen verschiedener Künstler mit einer jeweiligen Info- und Wegbeschreibungstafel zieren nun den etwa 16 Kilometer langen Rundweg durch die Ortsteile Nordholz, Helzendorf, Warpe und Windhorst.

„Wir wollten etwas für die Kultur und den Tourismus machen, anstatt uns nur über Straßen und Wege zu beraten“, erinnerte sich Heinz Wedekind, Bürgermeister von Warpe, zurück. Er begrüßte geladene Gäste bei der Einweihung des Wegs im Landhaus Hünecke in Nordholz, von dem aus in nur wenigen Schritten die Skulptur „Rotationsbewegung“ erreicht werden kann.

Eine Arbeitsgruppe, die an der weiteren Realisierung der Idee arbeitete, bildete sich 2011. „2015 folgte dann der Beschluss des Rats, den Weg einzurichten, auch wenn dieser nicht einstimmig war“, fuhr Wedekind fort. Das sei aber verständlich, schließlich „könne nicht jedem alles gefallen“.

Die Realisierung des Projekts wurde durch den Landschaftsverband Weser-Hunte, die Gemeinde und den Hauptförderer, das Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Niedersachsen, erst möglich gemacht. Die Kosten für das komplette Projekt belaufen sich aktuell auf 83.600 Euro, von denen 74.000 Euro Zuschüsse sind. „Von außerhalb der Gemeinde gab es bis jetzt nur positive Rückmeldungen“, berichtete der Gemeindebürgermeister.

Wilfried Imgarten, Bürgermeister Heinz Wedekind, Detlev Kohlmeier und Detlef Meyer vor der Infotafel der einzelnen Kunstwerke.

Sieben der zehn möglichen Standorte für Kunst-Installationen wurden bisher genutzt. Überlegungen, wofür die restlichen drei verwendet werden könnten, gibt es laut Wedekind bereits. Man könne zum Beispiel bei einem Kunstleistungskurs eines Abiturjahrgangs fragen, ob dieser Interesse hätte, ein eigenes, witterungsfestes Kunstwerk zu gestalten. Fest stehe aber noch nichts.

Detlev Kohlmeier, Vorsitzender des Landschaftsverbands Weser-Hunte, beglückwünschte die Entscheidung des Rats, den Skulpturenweg zu realisieren. Schließlich sei es etwas wirklich Neuartiges, landschaftliche Skulpturen an einem Weg gestreut und nicht, wie in Städten üblich, alle geballt auf einem Fleck auszustellen.

„Die Gemeinde hat etwas nicht Alltägliches geschafft, was durchaus Mut erfordert“, resümierte er. Auch Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer stimmte dem zu, und betonte die Bedeutung von Kunst im öffentlichen Raum außerhalb der Städte. Der Skulpturenpfad würde auf jeden Fall auch in das touristische Konzept der Samtgemeinde einbezogen werden. Ein Flyer erscheine nächstes Jahr. „Es ist eine enorme Bereicherung“, erklärte Meyer.

Zwei Künstler, die jetzt jeweils eine Skulptur zu dem Projekt beitrugen, waren ebenfalls anwesend: „Man kann sich wirklich in der Landschaft verlieren und wiederfinden“, berichtete Richard A. Cox von seiner Fahrradtour in Warpe. Er fertigte das Kunstwerk „Am Ende des Regenbogens“ an. Auf Matthias Mauritz wirkte die Landschaft zwar eher leer, doch er freute sich, sie mit seiner Skulptur – einem Nashorn aus Metall – etwas füllen zu können.

Auch wenn die Gruppe aufgrund der Witterung die Strecke nicht selbst abfahren konnte, so wurde abschließend doch ein kurzer virtueller Rundgang per Video gemacht, um alle Kunstwerke einmal zu präsentieren.