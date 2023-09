Nicole Metzler aus Eystrup hat das Plotten als Hobby für sich entdeckt

Von: Rebecca Göllner-Martin

Die Kreativität kennt keine Grenzen: Nicole Metzler plottet auch Schriftzüge auf Türkränze. © Göllner-Martin

Eystrup – Textilien, Schilder, Kleiderbügel, Gläser – die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Nicole Metzler aus Eystrup verleiht all diesen Dingen im Handumdrehen einen neuen Look – und zwar mithilfe eines sogenannten Plotters. Mit diesem Gerät können verschiedene Materialien wie Papier, Stoff oder Folie mit eigenen Motiven geprägt werden.

„Ich habe schon immer viel gebastelt und war kreativ“, sagt Nicole Metzler. 2018 habe sie viel Dekoration für ihre eigene Hochzeit im Internet bestellt, „aber eigentlich war zu dieser Zeit schon der Wunsch da, das meiste selber zu machen“, erinnert sie sich. Zwei Jahre später dann habe sie den Plotter von ihrem Mann zum Geburtstag geschenkt bekommen. Seitdem kommen ihr beinahe täglich neue Ideen in den Sinn. Dreimal musste sie mit ihrem Hobbyzimmer bereits innerhalb des Hauses umziehen, da der Platz für die Umsetzung ihrer Bastelleidenschaft nicht mehr ausreichte.

Handtücher, Kulturbeutel, T-Shirts: Es gibt nichts, was nicht mit einem Schriftzug verziert werden kann. © Rebecca Göllner-Martin

Die Impulse für neue Gestaltungsmöglichkeiten bekommt die Eystruperin ebenso wie die dafür benötigten Materialien oftmals aus dem World Wide Web. Sie druckt beispielsweise Sprüche wie „Willst du mit mir spülen?“ auf Handtücher oder beschriftet kleine Kulturbeutel als „Reiseapotheken“. Am liebsten begleitet Nicole Metzler allerdings komplette Feiern mit ihrer Deko. „Ich finde es toll, wenn sich ein roter Faden durchzieht“, meint die 27-Jährige. Sie könne sich dann auch schnell mal in den Details verlieren. Für Hochzeiten biete sie beispielsweise von den Einladungskarten über den Sitzplan bis hin zu den Tischnummern beinahe alles an. Selbst für den vorherigen Junggesellenabschied könne sie die passenden T-Shirts gestalten. „Wenn dann am Ende alles zusammenpasst, freue ich mich besonders über das Ergebnis.“ Um verschiedene Schriftarten verwenden zu können, hat sie die dafür benötigten Lizenzen gekauft.

Sie erhofft sich, auch in Zukunft mehr Aufträge für Feierlichkeiten wie Hochzeiten, Geburtstage oder Taufen zu erhalten. Im vergangenen Jahr habe sie ein Nebengewerbe angemeldet und bewirbt ihre Waren über das soziale Netzwerk Instagram. Einen Shop gibt es bisher nicht. „Ich mache das nur nebenher, so wie es mir meine Zeit als Zweifach-Mama erlaubt“, erzählt Metzler. Im Hauptberuf sei sie zudem Bürokauffrau.

Aufträge versuche sie dennoch möglichst schnell abzuarbeiten. „In der Regel klappt es auch recht kurzfristig“, sagt die Eystuperin. Die Preise für ihre Arbeiten variieren je nach Aufwand und Material.

Zu finden sind die Arbeiten der Eystruperin bei Instagram unter dem Namen „zumglueck.selbstgemacht“.