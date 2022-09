Konzert gegen Hass in Hoya: Interview mit Bandmitglied von „Radio Havanna“

Von: Christel Niemann

Die Band „Radio Havanna“, bestehend aus (von links) Anfy, Fichte, Arni und Olli, bringt am 14. Oktober einen neuen Longplayer mit dem Titel „Randale und Liebe“ auf den Markt. Zwei der Stücke wollen die Musiker aus Suhl auch in Hoya spielen. © „radio havanna“

Hoya – Musikalisch ganz mächtig krachen, soll es am Samstag, 8. Oktober, in Hoya, wenn Schüler der Arbeitsgruppen „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage” vom Johann-Beckmann-Gymnasium und der Marion-Blumenthal-Oberschule in Kooperation mit dem Präventionsrat der Stadt unter dem Motto „Get loud against hate“ („Laut werden gegen Hass“) ein Festival organisieren.

Die Veranstaltung knüpft an die Konzertreihe „Rock gegen Rechts” an und zeigt auf, dass es auch in der Grafenstadt-Region keinen Platz für fremdenfeindliches und chauvinistisches Gedankengut gibt. Mit „Meilentaucher“, „Casino Blackout“, „The Wake Woods“ und „Radio Havanna“ haben die Festival-Macher gleich vier Profi-Bands eingeladen, die das Schulzentrum Hoya zum Kochen bringen sollen und die sich klar gegen rechtes Gedankengut aussprechen. So ist die Punkband „Radio Havanna“ bereits seit mehr als 20 Jahren gegen Rechtsextremismus positioniert. Gitarrist und Songschreiber Oli „Arni“ Arnold erzählt im Interview vom Musikeralltag im Pandemie-Modus, antifaschistischen Strömungen und vom neuen Longplayer der Band, der am 14. Oktober erscheinen wird.

Weshalb kommt ihr nach Hoya und spielt vor einem vergleichsweise kleinen Publikum, obwohl ihr bei anderen Festivals bereits vor bis zu 40 000 Gästen aufgetreten seid?

Klar ist es geil, vor so vielen Leuten wie möglich zu spielen. Für uns steht das aber nicht im Mittelpunkt. Wir wissen nämlich aus eigener Erfahrung – wir kommen aus Suhl in der thüringischen Provinz – wie schwer es ist, in strukturschwächeren Regionen ein Festival auf die Beine zu stellen. Schon deshalb wollen wir auch in solchen Regionen die Menschen mit unserer Musik unterstützen.

Ihr spielt Punkrock. Beschreib doch mal, welchen Einfluss es auf die Entwicklung der Band und ihre Musik hatte, dass alle Mitglieder Kindheit und Jugend in einer thüringischen Kleinstadt verbracht haben?

Gefühlt haben wir damals als einzige diese Art von Musik gehört. Es gab zwar auch eine linke Szene, aber die war vergleichsweise klein. Die Probleme in Richtung Rechtsextremismus waren schon früher deutlich und sie wurden immer deutlicher – bis heute. Man blicke auf die AfD. Ich erinnere mich an eine Demo, bei der ich war, und plötzlich Beate Tschäpe gegenüberstand, die später als Mittäterin der NSU-Morde zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Das Prekäre an dieser Situation habe ich erst im Nachhinein erfasst. Und Suhl ist kein Einzelfall. So viele kleinere Städte, in denen sich das gleiche Prozedere abspielt. Musik war daher für mich und die anderen schon früh der Katalysator, den wir gegen dieses Erleben eingesetzt haben.

Die Zukunft erscheint einem aktuell bedrohlich. Wie gehst du damit um und was lässt sich mit Musik dagegen tun?

Wir haben als Band etliche „Ups and Downs“ während der Pandemie erlebt. Die Musik war ja quasi zum Stillstand gekommen. Persönlich versuche ich aber, trotzdem optimistisch zu bleiben. Es gibt ausreichend Sprüche, dass Optimisten an ihrem Lebensende ein deutlich besseres Fazit ziehen. Zudem habe ich die Hoffnung, dass die großen Probleme wie etwa die Klimakrise noch geregelt werden. Für mich ist es immer noch lebenswert, in dieser Welt zu leben. Unsere Band ist ein Sprachrohr, um über und mit der Musik an die Menschen zu appellieren. Natürlich können wir damit die Welt nicht retten. Aber wir tun das, was uns möglich ist. Wir unternehmen Schritte und bleiben dran. Beispielsweise unlängst mit einem Benefizkonzert, das wir in Düsseldorf für die Ukraine gespielt haben.

Im Oktober bringt die Band einen neuen Longplayer heraus. Was ist neu, und spielt ihr daraus auch etwas in Hoya?

Ja, wir spielen zwei Stücke aus dem neuen Longplayer „Randale und Liebe“. Neu ist, dass die Songs von den in der Pandemie gemachten Erfahrungen geprägt sind. Corona hatte unsere Tour total ausgebremst und wir konnten sie erst im Spätherbst 2021 zu Ende spielen. Wir hatten folglich sehr viel Zeit Neues zu schreiben und uns mit existenziellen Fragen zu beschäftigen. Fragen wie „Was macht uns eigentlich aus?“ oder „Was ist die Essenz von ,Radio Havanna‘“? .

Das Cover zeigt zwei Menschen, die eine Fackel tragen. Was bedeutet das?

Speziell der Song „Randale und Liebe“ beschreibt die Gegensätzlichkeit von Randale und Liebe – und dass bei allen Umstürzen und Entwicklungen. Dass das eine doch nicht ohne das andere funktioniert. Die Menschen tragen Fackeln, was die Randale ausdrücken kann, und halten sich gleichzeitig an den Händen, was die Liebe symbolisiert.

Ein Teil eures Publikums ist vielleicht aufgrund des jungen Alters noch gar nicht politisch unterwegs. Können eure Songs dann überhaupt beeinflussen?

Wir versuchen natürlich, unsere Musik so zu gestalten, dass auch die Texte unser Publikum erreichen, sonst müssten wir sie ja gar nicht schreiben. Wir wollen auch gar nicht den erhobenen Zeigefinger zeigen, sondern primär über die Songs Gefühle vermitteln. Auf der aktuellen Platte ist beispielsweise auch ein Song zu finden, der sich mit dem Thema Tod beschäftigt. In den vergangenen Monaten hat die Band mehrere Todesfälle erlebt. Das zeigt, dass unsere Songs das ganz normale Leben beschreiben – mit allen Facetten.

Kannst du dir vorstellen, dass „Radio Havanna“ musikalisch umschwenkt und Mainstream-Musik macht?

Nein, das ginge sicher nicht. Da machen wir alle lieber noch einen Job nebenbei, um über die Runden zu kommen. Wir stehen für Rückgrat und das werden wir niemals aufgeben.

Wenn Du jetzt spontan einen Wunsch äußern könntest. Was würdest du dir wünschen?

Dass die Menschheit sich wieder auf das besinnt, was wesentlich und wichtig ist. Und natürlich, dass der Krieg in der Ukraine und am besten alle Kriege dieser Welt beendet sind.

Die Festival „Get loud against hate“ geht am 8. Oktober in der Aula des Schulzentrums (Auf dem Kuhkamp 1) in Hoya über die Bühne. Los geht es um 19 Uhr. Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Organisiert wird es von Arbeitsgruppen des JBG und der MBO.



Begleitend zum Musikprogramm zeigen die Organisatoren und verschiedene Initiativen an diversen Informationsständen ihre Arbeit, teilen die Veranstalter mit. Mit dabei sind Sea Eye Bremen, Kania Bremen, die Mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus Niedersachsen, die Omas gegen Rechts aus Nienburg, die Flüchtlingshilfe Nienburg, die Opferhilfe Verden sowie das Jugendzentrum „Conexxxx“ aus Hoya.



Tickets gibt es im Internet unter www.nordwest-ticket.de sowie in der „Leserei“ (Lange Straße 14) in Hoya, der „Bücherbutze“ (Lange Straße 51) in Nienburg und in der Buchhandlung Böhnert (Bahnhofstraße 44) in Bruchhausen-Vilsen. Karten kosten im Vorverkauf sechs Euro, an der Abendkasse zahlen Besucher acht Euro.