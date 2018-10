Wahlkampf ohne Kampf

Kommentar

Mit einer überragenden Stimmenmehrheit ist Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer auf seinem Posten bestätigt worden. 90,7 Prozent gaben ihm ein klares Ja. Aber was wäre die Alternative gewesen? Es gab keine. Meyer ging als Einzelbewerber in die nächste Amtsperiode. Der Samtgemeindebürgermeister betonte, dass das ein Zeichen sei, dass sowohl Fraktionen als auch Einwohner hinter ihm stehen. Nichtsdestotrotz wäre es aus meiner Sicht spannend gewesen, einen richtigen Wahlkampf zu erfahren. Nur so ist ein reelles Meinungsbild abfragbar. Doch ohne Gegenkandidaten kein Kampf. „Man kennt mich nach acht Jahren“, sagte Meyer und verzichtete weitestgehend darauf, Werbung in eigener Sache zu machen.