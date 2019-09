„Kolkmusikanten“ lassen Tradition wieder aufleben

„Tanz-Kaffee“ im Hoyaer Lindenhof knüpft an vergangene Zeiten an

+ Die Tanzfläche im Saal des Lindenhofs war stets gefüllt, als die „Hilgermisser Kolkmusikanten“ (im Hintergrund auf der Bühne) zum „Tanz-Kaffee“ eingeladen hatten. Foto: Horst Friedrichs

Hoya – Duft von aufgebrühtem Kaffee und frisch gebackenem Kuchen liegt in der Luft. Im Saal des Lindenhofs breitet sich erwartungsvolle Behaglichkeit aus. Menschen strömen in heiteren Scharen aus der spätsommerlichen Nachmittagssonne herein und nehmen die Plätze rund um die Tanzfläche ein.