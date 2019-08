Mit Kohlekraft in gemütlichem Tempo

Mit Kohlekraft in gemächlichem Tempo ging es am Samstag auf der Weser in Hoya gemütlich voraus. Etwa 80 Gästen bot sich auf Anregung von Inga Broszeit vom Team der Tourist-Information Grafschaft Hoya auf dem Flusseisbrecher „Elbe“ die Gelegenheit zu einer abendlichen Schiffsfahrt wie vor über 100 Jahren.

Hoya - Erstmals seit seiner Restaurierung im Jahr 2006 war der historische Dampfer außerhalb seines Heimatgewässers, der Elbe, unterwegs. Auch die mehrtägige Anreise mit wechselnden Passagieren vom Hafenmuseum Hamburg aus bis nach Hoya war nach Auskunft von Schiffseigner Matthias Kruse für die „Elbe“ eine Premiere. Dampfeisbrecher und Crew hatten sich anlässlich der „Tage der Eisenbahnfreunde“ auf den Weg in die Grafenstadt gemacht, um Fans in Bruchhausen-Vilsen zu besuchen.

Während der Fahrt konnten die Passagiere auch einen Blick in den Maschinenraum werfen, nahezu das gesamte Schiff inspizieren oder den ehrenamtlichen Crewmitgliedern über die Schulter schauen. Schließlich müssen alleine die Heizer stündlich etwa 250 Kilo Kohle in den Ofen schippen, um den 7 000-Liter-Kessel kontinuierlich anzuheizen.

+ Die Passagiere des Dampfeisbrechers „Elbe“ genießen die Abendrundfahrt am Samstag mit einem besonders schönen Sonnenuntergang. © Christel Niemann

Unter vollem Dampf steuerte Schiffsführer Uwe Adrian die 108-jährige „Elbe“ die Weser bis in Höhe Schweringen hoch. An Bord auf dieser nicht alltäglichen Flussfahrt waren sowohl die Fahrgäste, die sich diese seltene Gelegenheit nicht entgehen lassen wollten sowie der Shanty-Chor Hoya, der mit Liedern von Hamburg durch die Südsee bis nach Shanghai den dazu passenden musikalischen Rahmen lieferte. „Wir sind am Montag von Hamburg aus gestartet und haben am Donnerstagabend in Hoya festgemacht“, erzählt Jonas Krantz. Der 21-Jährige ist Teil der ehrenamtlich arbeitenden Crew und ebenso wie seine Brüder Stefan und Tim vom „Dampfbazillus“ infiziert. Schuld daran sei ihr Opa Rudolf, erzählt er. „Opa hat uns als Kinder oft zu Veranstaltungen mitgenommen.“ Krantz berichtet, dass sich die Crew schon länger mit der „Elbe“ einmal auf große Tour begeben wollten. „,Der Tag der Eisenbahnfreunde‘ war daher die willkommene Gelegenheit.“ Die Fahrt sei gut verlaufen. „An der Schleuse Petershagen mussten wir aufgrund von Wartungsarbeiten ziemlich lange warten und in Minden wegen des Schornsteins diskutieren. „Es dauerte, bis wir die Mitarbeiter davon überzeugen konnten, dass der Schornstein bei einer Brückendurchfahrt eingeklappt wird.“

Viele Anwohner entlang der Gewässer haben die Anreise des Flusseisbrechers begleitet. Auch bei der Abendfahrt am Samstag schauten die Menschen erstaunt beim Anblick des historischen Dampfers, der mit lautem Pfeifen und mächtigen Dampfwolken die Aufmerksamkeit auf sich zog.

Am heutigen Tag macht sich die „Elbe“ dann wieder auf gen Heimathafen in Hamburg. „Wir sind sehr gespannt, wie das läuft“, sagt Krantz und meint damit den aktuell problematischen Wasserstand der Elbe, da nach einem Schaden am Elb-Stauwehr in Geesthacht reichlich Wasser abgelassen werden musste, sodass derzeit der Schiffsverkehr ruht und bereits mehr als 30 Frachtschiffe dort festsitzen. Wer heute noch mit zurückfahren möchte, kann sich kurzfristig bei dem Crewmitglied Jonas Krantz unter Telefon 0151/730476 melden.