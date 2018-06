Mit Köpfchen statt mit Kraft ins Gefecht

Kindermusical „Wickie“

+ © Jana Wohlers Das Kindermusical „Wickie“ der Kapitän-Koldenwey-Schule begeisterte auch mit einem tollen Bühnenbild. © Jana Wohlers

Bücken - Wenn im Gefecht nicht Körperkraft, sondern Köpfchen über den Sieg entscheidet, starke Wikinger in See stechen und die ganze Geschichte von einem hauseigenen Orchester begleitet wird, dann stehen an der Kapitän-Koldewey-Grundschule in Bücken alle Zeichen auf Musical.