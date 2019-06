Klamauk, Spaß und viel Lob

Sommerfest der Grundschule am Sudthal in Hassel / Anerkennung der pädagogischen Arbeit

+ © Horst Friedrichs Kornett, Posaune und Euphonium: Blitzblanke Pracht von Blechblasinstrumenten präsentierten die Zweitklässler der Blechbläser-AG. © Horst Friedrichs

Hassel - Von Horst Friedrichs. Eine Blitzumfrage der „Blindfische“ brachte ein klares Ergebnis: Werder Bremen-Fans haben an der Grundschule in Hassel eine überwältigende Mehrheit. Das stellte sich am Samstag beim Sommerfest der Grundschule am Sudthal heraus. Die drei Musiker und Comedians mit dem fischigen Bandnamen waren aus ihrer Heimatstadt Oldenburg angereist. Das auch ansonsten prallvolle Festprogramm krönten sie mit ihrem Auftritt und brachten Hassels Schulkinder mit Gags und Klamauk vor Vergnügen total aus dem Häuschen.