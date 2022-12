Planungen für neues Kita-Jahr starten: Kinder bis zum 31. Januar anmelden

Von: Nala Harries

Die Nachfrage übersteigt die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze: Mit diesem Problem kämpft die Samtgemeinde als Träger der Kindertagesstätten beispielsweise im Regelbereich der „kleinen bunten Welt“ in Eystrup (Bild). © nh

Samtgemeinde – Die Kindertagesstätten im Gebiet der Samtgemeinde Grafschaft Hoya beginnen mit den Planungen für das Kindergartenjahr 2023/2024. Alle Eltern, die dann eine Betreuung benötigen und ihr Kind bisher noch nicht angemeldet haben, sollten dies bis zum 31. Januar tun. Auch die Jungen und Mädchen, die nicht gleich ab August den Kindergarten oder die Krippe besuchen, sondern erst im Verlauf des Jahres, sollten bereits angemeldet werden.

Nur so könne der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen für das ganze Jahr ermittelt werden, teilt Rathausmitarbeiterin Helena Heinz mit.

„Stand heute gibt es keine verfügbaren Plätze. Wie viele es am Ende sein werden, kann erst im Laufe des Aufnahmeverfahrens beziehungsweise im Mai bekannt gegeben werden“, sagt sie auf Nachfrage. Dies sei unter anderem abhängig von der Anzahl der Jungen und Mädchen, die in die Schule wechseln würden. „Zudem gibt es sogenannte Flex-Kinder. Ihre Eltern haben die Möglichkeit, das Kita-Jahr noch zu verlängern“, erklärt Heinz die Hintergründe.

Wer am Ende tatsächlich einen Kita- oder Krippenplatz erhalte – das werde mithilfe eines speziellen Punktesystems beziehungsweise eines Kriterienkataloges entschieden. Dafür müssten die unterschiedlichsten Nachweise erbracht werden. Beispielsweise gehe es dabei darum, ob beide Eltern berufstätig seien. „Aber auch wenn beide arbeiten, ist das keine Garantie dafür, einen Platz zu erhalten“, stellt die Rathausmitarbeiterin klar. Je mehr Punkte gesammelt würden, desto größer sei die Chance. Dies gelte auch für die ukrainischen Flüchtlingsfamilien, fügt Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer hinzu. Das Verfahren sei das gleiche und werde für alle genutzt.

Es bestehe jedoch weiterhin das Problem, dass die Nachfrage größer sei als überhaupt Plätze zur Verfügung stehen. „Die sind Mangelware“, unterstreicht Helena Heinz. Besonders habe die Samtgemeinde als Träger vieler kommunaler Einrichtungen im Krippenbereich der Kita „Sterntaler“ in Bücken sowie im Regelbereich in der „kleinen bunten Welt“ in Eystrup und auch im Krippenbereich des Familienzentrums in Hoya damit zu kämpfen. Um dem entgegenzuwirken, gibt es Überlegungen, in Eystrup eine neue Kindertagesstätte zu bauen (wir berichteten). „Das ist aber überhaupt noch nicht spruchreif“, informiert Detlef Meyer über den aktuellen Stand.

Darüber hinaus sieht auch die Personalsituation in den Einrichtungen der Samtgemeinde immer noch nicht ganz rosig aus. Zwar gibt es unter anderem bei den „Waldwichteln“ in Hoyerhagen nun eine neue Führungsspitze, aber „wir haben nach wie vor Bedarf und der Krankenstand ist derzeit ebenfalls hoch“, so Meyer.

Damit die Verwaltung ermitteln kann, wie viele Kita- und Krippenplätze für das neue Jahr 2023/2024 benötigt werden, sollten Eltern ihre Kinder demnach schnellstmöglich anmelden. Voranmeldungen können online unter www.grafschaft-hoya.de für alle Kitas erfolgen. Dabei dürfen auch Zweitwünsche geäußert werden, teilt Helena Heinz mit. Für die Rechtsbindung der Anmeldung müsse allerdings in den jeweiligen Kindertagesstätten ein Anmeldevordruck ausgefüllt abgegeben werden. Informationen und Auskünfte zur Einrichtung und zu den Betreuungsmöglichkeiten erteilen die Leiterinnen (siehe Kasten).

Den Vordruck für die kommunalen Einrichtungen finden Eltern online auf der Homepage der Samtgemeinde unter www.grafschaft-hoya.de. Alternativ erhalten sie einen Vordruck auch in der jeweiligen Einrichtung auf Nachfrage.

Für Fragen zum Aufnahmeverfahren steht Helena Heinz aus dem Rathaus unter Telefon 04251/81517 oder per E-Mail an h.heinz@hoya- weser.de zur Verfügung.