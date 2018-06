Kirchenkreis Nienburg beanstandet Beschluss

Kapellenvorstand kann Widerspruch einlegen

Schweringen - Der neue Kapellenvorstand Schweringen hat in seiner ersten Sitzung beschlossen, die als „Nazi-Glocke“ betitelte Glocke in der Schweringer Kirche mit sofortiger Wirkung wieder läuten zu lassen und somit den Beschluss des Vorgänger-Vorstands aufgehoben. Welche der zwei neuen und zwei alten Mitglieder des Vorstands dafür oder dagegen stimmten, dazu machte Pastor Jann-Axel Hellwege, der als fünfte Person zum Kappellenvorstand gehört, keine Angaben. Der zuvor amtierende Vorstand hatte die Entscheidung für oder gegen ein Weiterläuten an den Vorstand des Kirchenkreises Nienburg abgegeben. Dieser entschied sich für das Abhängen der alten und das Aufhängen einer neuen Glocke.