Filmhof-Team renoviert Kinosaal in Hoya: Bürger können sich Sitzreihen abbauen

Von: Nala Harries

Mit Schraubenzieher und Knarrenkasten im Gepäck ist man am 7. August gut ausgestattet, meint Kino-Inhaberin Elke Brümmer. Dann können sich Interessierte die Sitzreihen eigenständig abbauen. © nala harries

Hoya – Das Hoyaer Kino blickt beinahe auf eine 100-jährige Geschichte zurück. Seit 1929 können sich Film-Fans dort von immer wieder neuen Streifen begeistern lassen. Um das Lichtspielhaus auch weiterhin attraktiv zu halten, hat das Team in den vergangenen Jahren vieles umgebaut, modernisiert und renoviert. Das Einzige, was jetzt noch auf Hochglanz poliert werden muss, ist der Kinosaal eins.

Dort sollen die Arbeiten am 8. August beginnen. Inhaberin Elke Brümmer verrät, was sich in diesem Zuge alles ändern wird.

„Eigentlich wird alles bis auf den Vorhang und die Technik erneuert“, kündigt sie an. Die Bestuhlung sei bereits an die 20 Jahre alt, das Gros der Sitze durchgesessen. Daher sei es an der Zeit für neue. „Es bleibt aber natürlich bei der roten Farbe“, versichert Brümmer. Aber der Komfort werde sich erhöhen. Außerdem soll ein größerer Abstand zwischen den Reihen eingehalten und die Sitze anders positioniert werden. In diesem Zuge fliegen auch die fünf sogenannten Love-Seats raus. „Damit verringert sich die Platzanzahl im Kinosaal jedoch von 180 auf 156“, erklärt die Inhaberin.

Interessierte können sich die alten Stühle am Sonntag, 7. August, abholen. Allerdings werden diese nur reihenweise abgegeben und müssten eigenständig ausgebaut werden. „Ein einzelner Sitz steht nicht von allein“, erklärt Elke Brümmer. Sie empfiehlt einen Schraubenzieher sowie einen Knarrenkasten mitzubringen. Abtransportiert werden, können die Stühle jedoch einzeln. Der Abbau beginnt am 7. August um 20 Uhr nach der letzten Vorstellung, kündigt die Filmhof-Besitzerin an. 29 Reihen werden in diesem Zuge abgegeben. Kostenpunkt: 15 Euro pro Reihe.

Da sie die Aktion aber bereits in den sozialen Medien geteilt habe, hätten schon zahlreiche Interessierte angerufen. „Wenn tatsächlich alle kommen, sind alle Reihen weg. Dennoch kann natürlich jeder sein Glück versuchen und vorbeischauen.“

Neben der Bestuhlung soll darüber hinaus die Wandbespannung erneuert werden. Denn diese stamme noch aus den 70er- oder 80er-Jahren und sei mittlerweile porös geworden. „Früher war die mal goldfarben, aktuell ist sie blau. Nach der Renovierung ist der Grundton braun-beige. Das wird total schön aussehen“, ist die Inhaberin überzeugt, die die alleinige Leitung des Kinos seit Oktober 2020 übernommen hat. Zuvor bildete sie seit 2015 gemeinsam mit Beate Möller-Dumschat die Geschäftsführung. Letztere zog sich dann jedoch zurück, hilft aber weiterhin im Tagesgeschäft aus.

Im Rahmen der Renovierungsarbeiten geht es außerdem dem Boden sowie der Beleuchtung an den Kragen. Geplant ist ein Teppich mit Holzoptik, so Elke Brümmer.

Die Technik hingegen befinde sich auf dem neuesten Stand. „Wir haben vor einem Jahr einen neuen Projektor angeschafft. Zudem ist ein 7.1 Surround-System für den Ton installiert“, berichtet die Kinobesitzerin.

Eigentlich sollte die Renovierung des Saales schon viel früher vonstattengehen. „Ich habe bereits 2021 einen Antrag bei der Filmförderungsanstalt gestellt, dieser wurde jedoch abgelehnt“, erzählt Elke Brümmer. In diesem Jahr hat es aber endlich geklappt und das Projekt wird im Rahmen der Corona-Förderung unterstützt. Bis zu 80 Prozent der Kosten werden so übernommen. „Wir haben fast den gesamten Satz bekommen“, sagt Elke Brümmer erfreut. Was sie jedoch nicht verraten möchte, ist, wie hoch die Summe für die Renovierung tatsächlich ist. „Es ist aber nicht kostengünstig“, betont sie. Der restliche Anteil für das Vorhaben stamme aus anderen Corona-Förderungen und der Programmpreisförderung. „Ohne den jetzigen Zuschuss wäre eine Renovierung nicht möglich gewesen“, verdeutlicht Elke Brümmer.

Am Montagmorgen, 8. August, rücken die Handwerker an. Fertig wollen sie am 16. September sein. In diesem Zeitraum ist der Kinosaal eins nicht nutzbar. Spätestens zum 21. September muss aber alles wieder tipptopp aussehen, denn dann ist Fernsehschauspieler Roland Jankowsky mit seiner Lesung „Over is back“ im Filmhof zu Gast. Los geht es um 20 Uhr. Weitere Infos dazu gibt es im Internet unter www.filmhofhoya.de.