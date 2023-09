Kiesabbau: Klagen abgewiesen

Von: Rebecca Göllner-Martin

Einen weiteren Kiesabbau möchten die Gemeinden Schweringen und Bücken vermeiden. Die Klagen sind jedoch abgewiesen worden. © Göllner-Martin

Kammer sieht keine Verstöße gegen Rechte der Gemeinden Schweringen und Bücken

Bücken/Schweringen – „Die Entscheidung kommt nicht überraschend“, sagt Samtgemeindemitarbeiter Peter Bruns gestern auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Rechtslage sei für eine Klage dünn gewesen. Er geht damit auf die Verhandlungen am Verwaltungsgericht Hannover gegen den wasserrechtlichen Planfeststellungsbeschluss des Landkreises Nienburg im Rahmen des geplanten Kiesabbaus in Schweringen und Bücken ein (wir berichteten).

In einer Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts heißt es dazu: „Die neunte Kammer des Verwaltungsgerichts Hannover hat nach mündlichen Verhandlungen am Dienstag, 5. September, die Klagen von insgesamt zehn Privatpersonen sowie zwei Gemeinden gegen den wasserrechtlichen Planfeststellungsbeschluss des Landkreises Nienburg/Weser zur Neuaufnahme einer Nassabgrabung von Sand und Kies im Flecken Bücken und in der Gemeinde Schweringen abgewiesen.“

Die Kammer habe das Vorbringen der Privatpersonen im gerichtlichen Verfahren nicht berücksichtigen können, da sie ihre Klage nicht innerhalb der zehnwöchigen Frist begründet hätten und dieses Versäumnis auch nicht entschuldigt gewesen sei.

Im Verfahren des Fleckens Bücken sowie der Gemeinde Schweringen habe die Kammer keinen Verstoß gegen Rechte der klagenden Gemeinden, insbesondere keine Verletzung des gemeindlichen und keine Verletzung gemeindlicher Eigentumsrechte durch das geplante Abbauvorhaben feststellen können.

„Die Entscheidungen sind noch nicht rechtskräftig. Gegen die Urteile kann die Zulassung der Berufung beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg beantragt werden“, heißt es abschließend.

„Wir werden die Klagebegründung nun abwarten und dann beraten, wie es weitergehen soll“, erklärte Peter Bruns. Einen Tag nach der Urteilsbegründung sei es noch zu früh, die weiteren Schritte zu konkretisieren.

Was war zuvor geschehen?

Der Landkreis Nienburg hatte Ende 2022 den Planfeststellungsbeschluss zur Herstellung eines Bodenabbaugebiets gefasst. Damit ebnete er der Firma „Heidelberger Sand und Kies“ aus Stade den Weg für die Herstellung von Gewässern im Zuge der Neuaufnahme eines Sand- und Kiesabbaus zwischen Bücken, Stendern und Schweringen. Dafür möchte das Unternehmen eine Fläche von 65 Hektar nutzen und unter anderem vier Abbaukiesseen anlegen. Der Abtransport des Rohstoffes soll nach Angaben des Unternehmens zu 100 Prozent über den Schiffsweg abgewickelt werden, nur in Ausnahmefällen werde dieser über Lkw erfolgen.

Schon seit Bekanntwerden des Vorhabens gibt es viel Gegenwind. Die Gemeinderäte aus Schweringen und Bücken waren sich schnell einig darüber, keine gemeindeeigenen Flächen und Wege für den Kiesabbau zur Verfügung stellen zu wollen. Ein weiterer Bodenabbau sei nicht gewollt, da bereits das Unternehmen „Cemex Kies & Splitt“ auf der Ostseite der Weser Kies abbaue, machte die Gemeinde Schweringen von Anfang an ihre Position deutlich.

Genauso wie die im Jahr 2018 gegründete Interessengemeinschaft (IG) Stendern reichten Bücken und Schweringen Klage ein. Die nun abgewiesene Klagen am Verwaltungsgericht Hannover dürften für erneuten Unmut in den Kommunen sorgen.