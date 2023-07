Geplanter Kiesabbau in Stendern: Kreis weist Klagepunkte zurück - Gericht muss eine Entscheidung treffen

Von: Nala Harries

Der geplante Kiesabbau im Bereich Stendern wird von der Gemeinde Schweringen und dem Flecken Bücken aufgrund des nicht ausreichend betrachteten Hochwasserschutzes und der vorgesehenen Erschließung des Gebiets kritisiert. © nala harries

Stendern – Der Landkreis Nienburg verpasste den Bestrebungen der Gemeinde Schweringen und des Fleckens Bücken, ein neues Kieswerks zwischen Bücken, Stendern und Schweringen zu verhindern, einen Dämpfer. Beide Gemeinden hatten Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss des Landkreises eingereicht (wir berichteten). Dieser wies die Klagepunkte nun jedoch zurück. Als Nächstes muss sich ein Gericht mit dem Thema befassen.

Der Landkreis Nienburg hatte Ende 2022 den Planfeststellungsbeschluss zur Herstellung eines Bodenabbaugebiets in dem genannten Bereich gefasst. Damit ebnete er der Firma „Heidelberger Sand und Kies“ aus Stade, die eine Tochtergesellschaft des Konzerns „Heidelberg Cement“ ist, den Weg für die Herstellung von Gewässern im Zuge der Neuaufnahme eines Sand- und Kiesabbaus zwischen Bücken, Stendern und Schweringen (wir berichteten). Dafür möchte das Unternehmen eine Fläche von 65 Hektar nutzen und unter anderem vier Abbaukiesseen anlegen. Der Abtransport des Rohstoffes solle dann zu 100 Prozent über den Schiffsweg abgewickelt werden, nur in Ausnahmefällen werde dieser über Lkw erfolgen, heißt es in dem Planfeststellungsantrag, den die Firma dem Landkreis vorlegte.

Schon zu Beginn des Verfahrens sorgten die Pläne für Unmut, sodass sich der Gemeinderat aus Schweringen sowie der Bücker Fleckenrat schnell einig darüber waren, keine gemeindeeigenen Flächen und Wege für das Vorhaben zur Verfügung stellen zu wollen. Ein weiterer Bodenabbau sei nicht gewollt, da bereits das Unternehmen „Cemex Kies & Splitt“ auf der Ostseite Kies abbaue, machte die Gemeinde Schweringen von Anfang an ihre Position deutlich.

Genauso wie die 2018 gegründete Interessengemeinschaft (IG) Stendern reichten Bücken und Schweringen Klage ein. Insbesondere hätten sie dabei kritisiert, dass das Thema Hochwasserschutz nicht ausreichend betrachtet worden sei, berichtet Detlef Meyer, der in beiden Kommunen die Position des Gemeindedirektors innehat, auf Nachfrage. Darüber hinaus seien sie mit den Plänen zur Erschließung des Gebiets nicht zufrieden gewesen, fügt er hinzu. Seinen Angaben nach habe der Landkreis nun dazu eine Stellungnahme abgegeben und in diesem Zuge die Klagepunkte zurückgewiesen.

Eine Auskunft über die Hintergründe zu dieser Entscheidung gab der Landkreis auf Anfrage dieser Zeitung nicht. „Der Landkreis Nienburg kann zu diesem laufenden Verfahren aktuell keine Stellungnahme abgeben“, teilte Pressesprecher Cord Steinbrecher mit. Auch Detlef Meyer wollte sich dazu nicht weiter äußern.

Aber er gab einen Ausblick über die nächsten Schritte. So stehe nun eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Hannover an, ob die Klage zugelassen oder abgewiesen werde, erklärt Detlef Meyer das weitere Verfahren. Der erste Termin dafür sei der 4. September.

Falls das Gericht zu der Entscheidung gelange, dass die Klage abgewiesen werde, bliebe die Möglichkeit, dagegen Berufung einzulegen, erläutert er. Es könne jedoch auch sein, dass es keine entsprechenden Ansatzpunkte dafür gebe. „Es ist schwer zu sagen, ob das Vorhaben noch abzuwenden ist“, meint Meyer zum aktuellen Zeitpunkt.