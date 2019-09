Familienbetrieb Catucho röstet 17 Kaffee- und Espressosorten in Bücken

Wenn Laura und Elena Eckhardt sich einen Kaffee machen, dann riecht es nach Brot und hört sich an wie Popcorn. Am Ende einer kleinen Straße in Bücken bei Hoya liegt unter dichten Eichen die Rösterei Catucho. Die beiden Schwestern stehen um den großen Trommelröster und ziehen immer wieder eine kleine Schublade aus der brummenden Maschine, um sich den Fortschritt anzuschauen.

Bücken - Es knackt, während die Arabica-Bohnen im Inneren aufbrechen und ihre Feuchtigkeit abgeben. Nach Kaffee riechen sie erst, wenn sie abgekühlt und ein paar Stunden gelagert wurden, erklären die beiden Rösterinnen. Und tatsächlich: Als sie die große Luke öffnen und Tausende kleine Bohnen in das Auffanggitter fallen, riecht es eher wie in einer Bäckerei.

Etwa 200 Grad haben aus dem leichten Grün der Bohnen eine kräftige dunkelbraune Farbe gemacht. Sie besitzen jetzt nur noch ein Prozent Feuchtigkeit. Wäre es weniger, könnten sie Feuer fangen. Wäre es mehr und wären die Bohnen nicht aufgeplatzt, würden sie grasig schmecken.

+ Rohkaffee, Kaffeeröstung und Espressoröstung.

Laura und Elena sind in ihrem Leben schon viel gereist. Mit ihrer Mutter Ulrike können sie es jedoch nicht aufnehmen. Die Diplom-Agraringenieurin hat jahrelang den Anbau auf Kaffeeplantagen überwacht. Elf Jahre war sie dafür in Lateinamerika unterwegs. Als sie in Honduras arbeitete, besuchte Laura sie – und blieb für fünf Jahre.

„Mein Hobby inzwischen zum Beruf gemacht“

2005 kamen die beiden nach Deutschland zurück. Sie hatten allerdings nicht nur viele Erfahrungen, sondern auch eine neu entdeckte Liebe zum Kaffee im Gepäck. So kam es, dass Ulrike Eckhardt schnell den Weg zum Rösten fand und einen kleinen Betrieb aufbaute. Seit 2014 ist Laura Miteigentümerin. 2016 kam Elena dazu und kurz darauf Therese Schindler- van Dreuten, die vor allem beim Verpacken hilft.

Eine spezielle Röst-Ausbildung hat keine von ihnen gemacht. „Man wächst da so rein in den Kaffee“, erzählt Laura, die eigentlich BWL studiert hat, und fügt an: „Ich habe mein Hobby inzwischen zum Beruf gemacht.“

+ Die Produkte können im kleinen Hofladen gekauft werden.

Während sie von den Anfängen der Rösterei und ihrer Liebe zu dem Getränk berichten, rotieren die Bohnen in einem großen Behälter und werden mit Luft abgekühlt. Die Industrie verwendet häufig Wasserdampf dafür. Das mache sich allerdings im Aroma bemerkbar, so Laura Eckhardt.

Zwölf Kaffee- und fünf Espresso-Sorten bietet die Rösterei Catucho in ihrem kleinen Hofladen, im Internet und in den Supermärkten der Umgebung an. Das Besondere dabei: Der kleine Familienbetrieb kennt fast jeden der Erzeuger persönlich. Die meisten Bohnen kauftCatucho selbst ein. Dazu fliegen die Frauen in die Anbauländer und schauen sich die Produktion vor Ort um. Am 12. Oktober geht es für Laura und ihre Mutter etwa nach Kolumbien. Wenn alles klappt wie geplant, wäre es das zehnte Land, aus dem die Rösterei ihren Kaffee bezieht.

Veranstaltungstipp:

Mit Röst-Vorführungen und Verkostungen feiert Catucho am Sonntag ab 14.30 Uhr den heutigen Tag des Kaffees.