Junge Reiterin auf ihrem Pferd bei Zusammenprall mit Auto schwer verletzt

Hoya - Schwer verletzt wurde am Donnerstagabend eine Reiterin, die mit einem Pferd auf der Landesstraße 330 (Bruchhausen-Vilsen – Hoya) ritt und dabei von einem Auto erfasst wurde. Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste.

Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Das teilt die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr rund 50 Meter vor der Abzweigung zur Scheibenwiese und zur Von-Kronenfeldt-Straße am Ortseingang von Hoya in einer Tempo-70-Zone. Der Autofahrer kam aus Richtung Hoyerhagen, konnte dem Pferd nicht rechtzeitig ausweichen und prallte mit seinem Wagen gegen das Tier. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Pferd zweites Mal getroffen

Der Fahrer eines folgenden Autos stieß ebenfalls mit dem Tier zusammen, allerdings nur leicht, weil er bereits abgebremst hatte. Er blieb dabei unverletzt, sein Auto wurde leicht beschädigt. Alle am Unfall Beteiligten stammen aus der Region Hoya/Bruchhausen-Vilsen, teilt die Polizei mit.

Die Reiterin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Landesstraße war nach dem Unfall teilweise gesperrt.

Warum die 19-jährige mit ihrem Pferd auf der Straße ritt, ist der Polizei aktuell nicht bekannt.

