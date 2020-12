Jugendlicher bedroht Ehepaar in Eystrup / Täter in geschlossener Einrichtung untergebracht

Messerangriff auf Senioren

Auf diesem Parkplatz bedrohte ein 16-Jähriger ein älteres Ehepaar.

Eystrup – Was muss das für ein Schreck gewesen sein? Mitten am Tag steht ein nichts ahnendes, älteres Ehepaar einem Jugendlichen gegenüber, der die Eheleute mit einem gezücktem Messer bedroht. Diese Szene spielte sich am Dienstagmittag auf dem Parkplatz eines Discounters an der Bahnhofstraße in Eystrup ab. Nach Angaben der Polizei Hoya sei noch unklar, wie es zu dieser bedrohlichen Situation kommen konnte. Die Opfer blieben allerdings unverletzt, was auch dem beherzten Eingreifen von Zeugen zu verdanken. Der Angreifer kam nach dem Vorfall in eine geschlossene Einrichtung.