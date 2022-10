Auf den Spuren der Familiengeschichte

Von: Sigi Schritt

Tragen sich in das Goldene Buch der Stadt Hoya ein: Joan Hermann (New York) und Elizabeth Herman (Washington D/C). Sie sind die Nachfahren des Hoyaers Ernst Elias. Die IG Synagoge um Elfriede Hornecker (r.), Heike und Hans Huth haben den Besuch in der Grafenstadt vorbereitet. Bürgermeisterin Anne Sophie Wasner bereitet den Gästen aus Amerika einen herzlichen Empfang im Rathaus der Weserstadt. © SIGI SCHRITT

Ihre Familiengeschichte führt nach Hoya: Joan und Elizabeth Herman tragen sich ins Goldene Buch der Stadt Hoya ein.

Hoya – Die beiden US-Amerikanerinnen Joan Herman (76) aus New York und deren Tochter Elizabeth (40) aus Washington D/C wandeln derzeit in Hoya auf den Spuren ihrer Familiengeschichte. Warum es sie nach Norddeutschland gezogen hat? Die Antwort: Sie sind die Nachfahren des Hoyaer Bürgers Ernst Elias, dessen Familie über mehrere Generationen in der Grafenstadt gelebt hat.

Das erklärt auch, weshalb sich das Duo aus den USA die Abbrucharbeiten an der Deichstraße genau angesehen hat.

Das Gebäude mit der Grundstücksnummer 16 gehörte nämlich über sehr viele Jahre der Familie ihres Vaters und Großvaters. Dort haben mehrere Generationen gelebt – bis die Nazis an die Macht kamen und ihren Terror entfesselten. Der erreichte auch Hoya: Die Schergen deportierten jüdische Bürger und ermordeten sie. Die Synagoge wurde niedergebrannt. Sie befand sich ebenfalls an der Deichstraße. Zu diesem Gotteshaus hatte die Familie Elias eine große Beziehung.

Mehr als sieben Jahrzehnte später erinnern auf dem Bürgersteig Steine mit Inschriften daran, was damals im Nazi-Deutschland mit den Bürgern Julius Elias, Adolf Elias, Grete Elias und Ernst Elias passierte: Nur dem Letzteren gelang 1939 die Flucht in die USA.

Auch diese Flucht beinhaltete eine tragische Geschichte: Nur eine Person hatte damals das Land verlassen dürfen. Die Familie stand vor der Frage: Wer darf weiterleben?

Nun schauen also die Tochter von Ernst Elias und dessen Enkelin auf die Reste des abgerissenen Hauses, das seinen Ursprung im 18. Jahrhundert hatte. Sie wissen dank der Interessengemeinschaft Synagoge um Elfriede Hornecker sowie Hans und Heike Huth, dass die Familie Elias einen Tuchhandel und eine Färberei betrieben hatten. Ihren Stammbaum kennen sie jetzt auch.

Die New Yorkerin und die Washingtonerin machen mit ihren Handys Fotos. Sie suchen zudem Reste von geeigneten Backsteinen, um sie als Erinnerungsstücke über den Großen Teich mitzunehmen. Sie werden fündig.

Die Interessengruppe Synagoge um Elfriede Hornecker sowie Heike und Hans Huth hatte den Besuch der Amerikanerinnen vorbereitet und die Geschichte ihrer Vorfahren zusammengetragen. Jetzt liegt es an Joan Herman und Tochter Elizabeth, dem ein neues Kapitel hinzuzufügen. Sicherlich werden das die Erlebnisse in der Grafenstadt werden.

Die beiden Amerikanerinnen wurden herzlich in Hoya begrüßt: Bürgermeisterin Anne Sophie Wasner empfing die weit gereisten Gäste sowie die Interessengemeinschaft Synagoge im Rathaus. Dort trugen sich Joan und Elizabeth Herman ins Goldene Buch der Stadt ein. Die Stadt hatte dazu diesen Text vorbereitet „(...) Ein herzliches Willkommen in der Stadt Hoya, der Heimatstadt ihrer Vorfahren, die seit 1733 in unserer Mitte gelebt haben. Ihr Vater und Großvater musste 1939 in die USA emigrieren. Die Stadt Hoya ist sehr dankbar für Ihren Besuch. (...)“. Joan und Elisabeth unterschrieben und setzten noch jeweils einen kleinen Widmungstext darunter.

„Wir wussten nicht, dass unsere Familie so lange in Hoya lebte“, sagten die Amerikanerinnen erstaunt, die den Kontakt nach Hoya durch eine andere jüdische Familie, die ebenfalls in New York lebt, hergestellt hat.

In dem Plauderstündchen im Sitzungssaal reiste die Bürgermeisterin gedanklich mit den Gästen in eine Zeit, in der es die Uferpromenade noch nicht gab und die alten Häuser noch standen, die Ernst Elias, sein Bruder Adolf sowie deren Eltern Julius und Grete noch kannten.

Ein besonderes Bonbon sei der Besuch der Grundschule gewesen. Denn ganz oben, unterm Dach befindet sich ein Museum, das laut Bürgermeisterin Wasner in der Region kaum bekannt sei. Dort ist ein Klassenraum eingerichtet, der mit historischen Möbeln ausgestattet ist. Die Gäste aus den USA durften sich auf die uralten Bänke setzen, auf denen schon ihr Vater und Großvater büffelte. Damals Alltag: Schüler saßen dicht an dicht und schrieben mit Griffeln auf Schiefertafeln. Die Bürgermeisterin war bis zur Pensionierung Rektorin und erzählte viel von der historischen Zeit. Außerdem „zauberte“ sie Zeugniseinträge hervor. Die Gäste lachten, weil Ernst Elias in der vierten Klasse im Mai 1928 nur eine 4 im Schönschreiben hatte. Mathe? Note 2.

Für Joan Herman sei dieser Besuch in Hoya sehr emotional gewesen, sagte sie gegenüber dieser Zeitung. „Es war sehr berührend.“ Sie habe in der Grafenstadt neue Freundschaften geschlossen. Dass das Elternhaus ihres Vaters in Trümmern liegt? Dafür habe sie nur ein Schulterzucken übrig. Es sei schließlich nur ein Haus aus Stein gewesen, sagt sie. „Die Erinnerung an die Geschichte ist erheblich wichtiger“, sagt die 76-Jährige. Anschließend liefen sie dem Synagogen-Grundstück entgegen.

Sollte die Synagoge aus ihrer Sicht wieder aufgebaut werden, zumal die Fundamente noch in der Erde zu finden sind? Würde es in Hoya eine jüdische Gemeinde geben, so würde die Antwort Ja lauten, sagt die New Yorkerin, aber da dies offenbar nicht der Fall sei, könnte die Stadt einen Park für jedermann anlegen, in dem eine Erinnerungskultur gepflegt würde. Welche Botschaft sollte von ihr ausgehen? „Frieden, Respekt und Freundschaft. Das ist es.“

Bevor es wieder in die USA geht, ist noch ein Abstecher in die Hauptstadt geplant. Der Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig (CDU) hat die Amerikanerinnen zu einem Besuch in den Bundestag eingeladen. Politisch interessiert sind sie: Elizabeth Hermann hat Jura studiert und arbeitete während der Obama-Präsidentschaft im Team eines US-Senators der Demokraten. Jetzt ist sie als Anwältin für eine der größten Banken der USA tätig. Ihre Mutter, verheiratet mit einem Wirtschaftsprofessor, war bis zur Pensionierung Managerin einer Rentenkasse.

Die Erinnerungssteine tragen diese Namen: Julius Elias, Adolf Elias, Grete Elias und Ernst Elias an. Letzterem gelang 1939 die Flucht in die USA, der in Amerika eine neue Familie gegründet hat. © -

Die Grundschule hat einen historischen Klassenraum. © -

Stöbert in den Abbruch-Steinen: Elizabeth Herman. © -